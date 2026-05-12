UNPF celebra continuidad del calendario escolar de la SEP

La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) celebró la decisión que tomaron las autoridades educativas de dar continuidad al calendario escolar para el ciclo 2025-2026 de la SEP.

“UNPF celebra la decisión anunciada hoy por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU)” UNPF

Por medio de un comunicado, la organización civil aseguró que retomar el plan original, es una decisión que traerá grandes beneficios para docentes y todas las comunidades educativas del país en general.

De la misma forma, la UNPF extendió un agradecimiento a todos los sectores que expresaron su preocupación y realizaron acciones en busca de evitar el recorte al calendario escolar.

UNPF reconoce decisión de dar continuidad al calendario escolar

El lunes 11 de mayo, el titular de la SEP, Mario Delgado, encabezó la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria para analizar lo que pasaría con el calendario escolar 2025-2026.

Al concluir el encuentro, se informó que se decidió dar marcha atrás en el recorte al ciclo escolar y se retomó el 15 de julio como fin del ciclo, tras lo cual la UNPF expresó su beneplácito.

“Esta rectificación beneficia a docentes y las comunidades educativas y que de la mano de especialistas y padres de familia alzamos la voz ante una medida que hubiera afectado gravemente el derecho a la educación de millones de estudiantes” UNPF

En su comunicado, la organización resaltó que la rectificación es en beneficio de los maestros y las comunidades educativas, pues se evitaron graves afectaciones al derecho a la educación.

En especial porque la UNPF advirtió que los estudiantes están en un “contexto de crisis educativa” que les exige mantenerse unidos en busca de avances de urgencias en temas como estos:

Libros de texto

Contenidos de planes y programas

En ese sentido, la UNPF garantizó que seguirá construyendo cohesión estructural con todos los actores educativos y se mantendrá en diálogo y comunicación constructiva con las autoridades.

UNPF celebra continuidad del calendario escolar de la SEP (Michelle Rojas/SDPnoticias)

UNPF agradece a sectores que evitaron cambios al calendario escolar 2025-2026

Tras celebrar la decisión de dar continuidad del calendario escolar de la SEP, la UNPF extendió un agradecimiento a todos los sectores que se opusieron al recorte al ciclo:

Las madres, padres y familias que se organizaron y manifestaron su rechazo

Docentes, directivos y comunidades escolares que velaron por la integridad del proceso educativo

Medios de comunicación que abrieron espacios y amplificaron el mensaje, así como el de otras voces expertas, analistas, lideres de opinión, permitiendo que la voz de las familias fuera escuchada en todo el país

Por ello, la UNPF sentenció que en este tema “no hay vencidos ni derrotados", pues se trata de una decisión que abona a un resultado de diálogo firme y asertivo a favor de la educación.