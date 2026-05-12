Autoridades educativas de los 32 estados revelaron que la aprobación del calendario escolar de la SEP (Secretaría de Educación Pública) fue por unanimidad.

“Concretamente lo que se refiere a los días del Mundial, son pocos días, son días de fiesta, por eso no tiene que influir en el resto del ciclo escolar”. Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco

Fue a su salida de la Primera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria que secretarios de Educación fueron abordados por medios para conocer la decisión sobre el calendario escolar.

Confirmaron que el calendario escolar de la SEP 2025-2026 que iba a tener modificaciones por el Mundial 2026 y altas temperaturas, no tendrá cambios.

Calendario Escolar SEP: estados aclaran aprobación por unanimidad

Tras la reunión de seis horas, varios secretarios de Educación de los 32 estados dieron a conocer los argumentos contra cambiar el calendario escolar de la SEP.

Mario Chávez, autoridad educativa de la Ciudad de México, reveló que mantener el calendario escolar como estaba previsto fue aprobado por unanimidad. pic.twitter.com/z1zqczBnOi — Fernanda Familiar (@qtf) May 11, 2026

Al respecto, el secretario de Educación de Durango, Guillermo Adame Calderón, afirmó que el voto de unanimidad fue para mantener la normatividad y proteger la educación de los niños.

Agregó a su vez que los estados que necesiten cambiar el calendario escolar -como las entidades con altas temperaturas-, notificarán de manera individual a la SEP.

Asimismo, el secretario de Educación de Campeche, Víctor Manuel Sarmiento afirmó que se escucharon todas las voces de México, que votaron por unanimidad.

Aunque al igual que el director general de Operación de Servicios Educativos en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Mario Chávez, no dio detalles sobre los argumentos.

Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación de Jalisco, también señaló que si bien el Mundial 2026 es una fiesta, no tiene por qué interferir en el horario escolar.

Calendario escolar de la SEP logró unanimidad de manera gradual: secretario de Jalisco

El secretario de Educación de Jalisco también afirmó en entrevista con Pamela Cerdeira que la votación unánime se consiguió de manera gradual, tras horas de diálogo.

Tal como explicó que los secretarios expresaron inicialmente su desacuerdo con la modificar del calendario, por las afectaciones sociales y lo estipulado en el Diario Oficial de la Federación.

Ya que si bien desde la reunión anterior no había consenso, este lunes 11 de mayo los secretarios presentaron sus argumentos y los efectos que tendría el recorte.

Por lo cual, agradecieron a la SEP que diera pauta para la apertura del diálogo y acordar de manera unánime el mantener el cierre del ciclo escolar el 15 de julio.