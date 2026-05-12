La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, se pronunció en contra del recorte al calendario escolar de la SEP y afirmó incluso que se necesitan más clases.

“Lo que necesitamos son más clases, no menos clases” Kenia López Rabadán

Así lo planteó la integrante de la bancada del PAN en medio de la polémica que se generó por la modificación y recorte al calendario que había propuesto Mario Delgado.

Al criticar el recorte que ya fue cancelado por la SEP, Kenia López Rabadán también se pronunció a favor de reorganizar el sistema educativo con el fin de garantizar una enseñanza de calidad.

Kenia López Rabadán afirma que debe haber más días de clases en México

En medio de la polémica que se generó por el recorte al calendario escolar 2025-2026 que propuso la SEP, la diputada Kenia López Rabadán afirmó que lo que se necesitan son más días de clases.

Abordada por medios de comunicación, señaló que el entorno competitivo tanto a nivel nacional como internacional, requiere que los estudiantes mexicanos estén cada vez mejor preparados.

“Tengo claro que los niños no votan pero se les debe respetar igual, se les debe reconocer igual y evidentemente se les debe proteger en medio de una competencia nacional e internacional muy compleja en términos educativos” Kenia López Rabadán

En ese sentido, Kenia López Rabadán indicó que aunque los niños no votan, deben ser respetados por igual y brindarles más educación es una manera de protegerlos ante las exigencias del mundo.

Por ello, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados señaló que contrario a la propuesta de adelantar el fin del ciclo escolar, lo más adecuado sería incorporar más días de clases.

Kenia López Rabadán (Cámara de Diputados)

Kenia López Rabadán pidió reorganizar el sistema educativo del país

Al pronunciarse a favor de ampliar el calendario escolar para que los estudiantes en México tengan más días de clases, López Rabadán dijo que es necesario reorganizar el sistema educativo del país.

En torno al tema, declaró que si el problema es que en el calendario hay semanas que no se aprovechan en términos pedagógicos, la respuesta no es finalizar el ciclo escolar con anticipación.

Lo anterior debido a que sostuvo que lo más conducente es reorganizar el sistema educativo para así poder garantizar una enseñanza de calidad para los estudiantes de todo el país.

“Si la propia autoridad educativa sabe que hay semanas del calendario que no se están aprovechando, entonces la respuesta no debe ser cerrar las escuelas, la respuesta debe ser reorganizar el sistema educativo con tiempos congruentes a la altura de la calidad educativa que los niños necesitan en nuestro país” Kenia López Rabadán

En ese sentido, la legisladora federal dijo que lo que se debería hacer es reestructurar tiempos y programas para que no se desperdicie el tiempo y los niños reciban la educación necesaria.