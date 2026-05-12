El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, defendió el calendario escolar sin cambios, asegurando que esta decisión es un “acto de justicia social”.

“Es un acto de justicia social, reiteramos el compromiso de este gobierno con las familias al mantener estas fechas”. Mario Delgado

Lo anterior, luego de que tras la reunión que sostuviera el lunes 11 de mayo de 2026 el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), se determinara que el ciclo escolar finalizará el miércoles 15 de julio de 2026.

El pasado 7 de mayo presentamos, por decisión unánime de todas las y los secretarios de educación del país, una propuesta de modificación al calendario escolar. Ante el llamado de nuestra presidenta, @Claudiashein, sobre escuchar y atender las propuestas de madres y padres de… pic.twitter.com/g93Ntl7TDo — Mario Delgado (@mario_delgado) May 12, 2026

Mario Delgado confirma calendario escolar sin cambios; abre posibilidad para ajustes locales

Este lunes 11 de mayo, Mario Delgado confirmó que el calendario escolar 2025-2026 de la SEP se mantendrá sin cambios, por lo que las clases terminarán el 15 de julio tal y como se tenía pactado al comienzo del año.

El titular de la SEP aseveró que esta decisión es un “ejemplo de madurez para el país”, pues se tomó tras escuchar a todas las partes involucradas; tanto a padres de familia, maestros, así como a los secretarios de educación de cada entidad federativa.

Por ello, Mario Delgado señaló que la propuesta presentada días atrás, donde el calendario escolar finalizaba el 5 de junio, no hizo más que “detonar un debate” y dar muestra de la flexibilidad del diálogo en las autoridades escolares.

El secretario de Educación manifestó que la conclusión de esta propuesta es que un cambio de esta naturaleza necesita mayor tiempo de anticipación para ser estudiada , por lo que no se aplicarán ajustes.

Mario Delgado (Cortesía)

No obstante, Mario Delgado no cerró las puertas a posibles cambios al calendario escolar en ciertas zonas del país.

Puntualmente, mencionó a aquellos estados en donde enfrenten altas temperaturas, así como en las ciudades que serán sede del Mundial 2026: Ciudad de México (CDMX), Guadalajara y Monterrey.

Según indicó el funcionario, esos posibles ajustes serán “adaptaciones muy específicas”, de acuerdo con las necesidades de cada situación.

Así, Mario Delgado concluyó que los cambios que se lleguen a tomar de manera local, serán siempre y cuando se garantice el cumplimiento de los planes y programas de estudio pactados.