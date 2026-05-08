Movimiento Ciudadano (MC) promoverá amparos contra recorte al ciclo escolar de la SEP.

El ajuste al calendario 2025-2026 de la SEP por el Mundial 2026, ha generado inconformidad en el partido MC, que ya busca tomar medidas al respecto.

MC busca promover amparos contra recorte al ciclo escolar de la SEP

La diputada Laura Ballesteros informó en un video en redes sociales que MC promoverá amparos ante el recorte al ciclo escolar de la SEP.

Ballesteros calificó la medida de “absurda” y también señaló que con ella se violentan los derechos de las mamás trabajadoras y cuidadoras, así como de las infancias de México.

“He recibido más de 500 mensajes y llamadas por parte de distintas mamás, papás, asociaciones de padres de familia a lo largo de todo el día de hoy y también ayer durante la noche, demostrando la inconformidad que tienen sobre esta absurda medida que no solamente violenta los derechos de las mamás trabajadoras, sino también de las mamás cuidadoras. Principalmente, porque en este país las mujeres seguimos estando a cargo de las labores de cuidados, pero esencialmente afecta el derecho a la educación de la niñez mexicana.” Laura Ballesteros, diputada MC

En su publicación, la diputada de Movimiento Ciudadano cuestionó que no exista una política pública para el Mundial 2026 que se avecina y que la única respuesta se afectar niñas y niños.

Calendario Escolar SEP (Cuartoscuro)

De acuerdo con Laura Ballesteros, su partido buscará generar amparos niño por niño en caso de que el calendario escolar 2025-2026 se mantenga con los ajustes propuestos por Mario Delgado, titular de la SEP.

Desde la perspectiva de MC, el cambio en el ciclo escolar, que pone el último día de clases el 5 de junio, “viola la Constitución” y no están dispuestos a permitirlo.

Al final de su mensaje, Laura Ballesteros se dirigió a los padres de familia para asegurarles que “van a defenderlos” y que no darán un paso atrás.

“Cuando el gobierno falla, la comunidad se tiene que organizar”, sentenció la diputada de MC.