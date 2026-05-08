Él es Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia que habló sobre los cambios al calendario escolar.

Israel Sánchez Martínez rechazó la propuesta de la SEP, calificándola de un “grave error” y un “golpe directo al derecho a la educación”.

¿Quién es Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

El Dr. Israel Sánchez Martínez es un profesional con sólida formación académica y experiencia en el ámbito público y educativo.

Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (Israel Sánchez Martínez / Facebook )

Gracias a su amplia trayectoria ha destacado en el sector público y legislativo, así como en la docencia.

Israel Sánchez Martínez ha señalado que se especialista en la gestión de recursos, así como en la asesoría para la obtención de estos.

Además de que en temas de administración pública cuenta con más de 20 años de experiencia a nivel Federal Estatal y Municipal.

¿Cuántos años tiene Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

No se tiene información pública sobre la edad de Israel Sánchez Martínez.

¿Quién es la esposa de Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

Israel Sánchez Martínez ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, por lo que se desconoce si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

Al no tenerse información sobre la fecha de nacimiento de Israel Sánchez Martínez, se desconoce su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

No hay información pública sobre si Israel Sánchez Martínez tiene hijos.

Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (Israel Sánchez Martínez / Facebook )

¿Qué estudió Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

Israel Sánchez Martínez es ingeniero en Sistemas Computacionales por el ITESM y cuenta con una Maestría en Educación por la UCEM.

Cuenta con diversos diplomados en sector gubernamental, empresarial y social y es Doctor en Alta Dirección por el Instituto Universitario de Iberoamérica.

¿En qué ha trabajado Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia?

Israel Sánchez Martínez cuenta con más de 20 años de experiencia en sector público y legislativo a nivel local y federal.

Además de más de 15 años de experiencia docente a nivel básico, medio superior y superior en sector público y privado.

Israel Sánchez Martínez fue presidente de la UNPF San Luis Potosí de 2020 a 2023.

Actualmente Israel Sánchez Martínez es Presidente Nacional de la UNPF donde demuestra su compromiso con la educación y desarrollo social en México.

Israel Sánchez Martínez, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, se pronuncia sobre los cambios al calendario escolar

Israel Sánchez Martínez mostró su descontento por la decisión de la Secretaría de Educación Pública de adelantar el fin del ciclo escolar 2025-2026 al 5 de junio.

Denunció que este recorte, motivado aparentemente por el Mundial de Fútbol y las altas temperaturas, agrava el rezago educativo y reduce drásticamente los días de clase efectivos.

Israel Sánchez Martínez calificó la medida como un error grave que vulnera el derecho a la educación y desatiende las deficiencias actuales en materias fundamentales.

Exigió políticas educativas más responsables que prioricen el aprendizaje real y la mejora de la infraestructura escolar sobre eventos deportivos.