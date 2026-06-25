El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la creación de cuatro nuevos partidos pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) advirtió sobre posibles irregularidades dentro de las organizaciones.

Los nuevos cuatro partidos aprobados por el INE son:

Que Siga la Democracia Somos México México Tiene Vida Construyendo Sociedades de Paz

La UIF detectó irregularidades de operaciones financieras dentro de las instituciones que ameritan revisión, y solicitó que dichos elementos para la resolución del INE, por lo que el registro aún no es definitivo.

UIF señala irregularidades en nuevos partidos aprobados por el INE (Michelle Rojas / SDPnoticias)

INE sesionará nuevamente la creación de nuevos partidos ante señalamientos de la UIF

La UIF advirtió al INE que “información confidencial” señala posibles irregularidades financieras relacionadas con las organizaciones que obtuvieron su registro como nuevos partidos políticos.

Dicha información no pudo ser discutida públicamente durante la sesión del pasado 23 de junio, por lo que los consejeros deben analizarla en lo individual antes de volver a sesionar este jueves 25 de junio.

Por lo anterior, la aprobación de los nuevos partidos políticos aún no es definitiva, ya que este jueves se discutirán las solicitudes de los cuatro partidos tomando en cuenta los señalamientos de la UIF.

Diversas fuentes señalan que las irregularidades detectadas por la UIF en estas cuatro organizaciones serían el origen dudoso de cientos de miles de pesos que han recibido como instituciones.