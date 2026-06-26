La organización Que Siga la Democracia negó que cuente con financiamiento irregular tras recibir señalamientos por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Con información de El Universal, Édgar Garza, presidente de Que Siga la Democracia, rechazó que la organización cuente con ingresos que procedan de negocios particulares de sus militantes.

Esto luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) confirmara el jueves 25 de junio de 2026 la creación de dos nuevos partidos políticos, dejando fuera del registro a Que Siga la Democracia.

Que Siga la Democracia rechaza financiamientos irregulares ante señalamientos de la UIF

Édgar Garza manifestó para El Universal que las operaciones financieras de Que Siga la Democracia son totalmente transparentes pese a señalamientos de la UIF.

El presidente de la organización aseguró que no han recibido apoyo externo que se encuentre fuera de los marcos normativos permitidos para las asociaciones en proceso de registro.

Este posicionamiento de Édgar Garza tuvo lugar luego de que el INE descartara aprobar la designación como partido político a Que Siga la Democracia.

El dirigente afirmó tener conocimiento de que los señalamientos de la UIF responden a presuntas anomalías que estarían dirigidas a su propio entorno empresarial.

Con información de El Universal, Garza calificó como una interpretación errónea por parte de las autoridades, misma que carece de sustento en vísperas de la decisión del INE.

Edgar Garza, presidente nacional de Que siga la democracia (Instagram/@efganciramx)

UIF apunta a irregularidades en nuevos partidos avalados por el INE

En un informe elaborado por la UIF, esta unidad detectó presuntas irregularidades en las organizaciones que buscaban convertirse en partidos políticos:

Que Siga la Democracia Somos México México Tiene Vida Construyendo Sociedades de Paz

Sin que hasta el momento se haya revelado el contenido de dichos informes, reportes apuntan a que las irregularidades detectadas por la UIF estarían ligadas al origen de los recursos de financiación de las agrupaciones.

Es decir, la UIF señalaría un posible origen dudoso de cientos de miles de pesos que han sido destinados a las organizaciones políticas.

Con ello, la decisión del INE aún se podría revocar, quien aprobó solo la designación como partido político para Somos México y Construyendo Sociedades de Paz.