El Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) aprobó la redistribución de recursos por casi 294 millones de pesos para los nueve partidos en CDMX.

De acuerdo con lo informado, los recursos que se depositarán de manera mensual de julio a diciembre tras la llegada de Paz y Somos México, son:

Morena: 68 millones 961 mil 812 pesos PAN: 63 millones 788 mil 64 pesos PVEM: 36 millones 556 mil 773 pesos Movimiento Ciudadano: 31 millones 659 mil 484 pesos. PRI: 31 millones 165 mil 806 pesos PT: 30 millones 494 mil 404 pesos PRD CDMX: 19 millones 475 mil 505 pesos Partido Paz: 5 millones 877 mil 121 pesos Somos México: 5 millones 877 mil 121 pesos

Morena recibirá más financiamiento (Cuartoscuro)

Nueve partidos de CDMX recibirán 8 millones 815 mil 683 pesos para actividades específicas

Durante la séptima sesión extraordinaria del Consejo General del IECM, se acordó que los nueve partidos recibirán para actividades ordinarias permanentes 293 millones 856 mil 96 pesos.

Asimismo, se aprobó otorgarles un total de 8 millones 815 mil 683 pesos para actividades específicas, por lo que cada partido recibirá para este fin:

Morena: 2 millones 71 mil 97 pesos

PAN: 1 millón 909 mil 418 pesos

PVEM: 1 millón 58 mil 440 pesos

Movimiento Ciudadano: 905 mil 400 pesos

PRI: 889 mil 972 pesos

PT: 868 mil 991 pesos

PRD CDMX: 524 mil 650 pesos

Paz y Somos México: 293 mil 856 pesos, cada uno.

De igual forma, el Consejo General del IECM avaló que los partidos políticos destinen:

29 millones 385 mil 609 pesos para el fortalecimiento de liderazgos femeninos

17 millones 631 mil 365 pesos para el fortalecimiento de liderazgos juveniles

11 millones 754 mil 243 pesos para estudios e investigación de temas de la CDMX

IECM (CORTESÍA )

Partidos políticos podrán recibir financiamiento privado

Los consejeros y consejeras electorales aprobaron que el límite total de las aportaciones de financiamiento privado que los partidos políticos podrán recibir, sea de 10 millones 559 mil 777 pesos.

Por su parte, el monto máximo de aportaciones en efectivo para cada partido político será de 5 millones 877 mil 121 pesos.