Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, destacó la pluralidad que existe en México luego de la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a la formación de dos nuevos partidos políticos.

Durante una breve interacción con los medios, Ariadna Montiel fue cuestionada sobre la decisión del INE y señaló que los ciudadanos tienen derecho de asociarse en partidos políticos si así lo deciden.

Tras decisión del INE sobre nuevos partidos, Ariadna Montiel destaca pluralidad en México

El pasado jueves 25 de junio, el INE avaló la formación de dos nuevos partidos políticos luego de concluir que las organizaciones cumplieron con todos los requisitos que solicita la ley; estos fueron:

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Ariadna Montiel destaca pluralidad tras decisión del INE sobre nuevos partidos (Galo Cañas Rodríguez)

Tras la resolución, Ariadna Montiel manifestó su respeto a la decisión del INE sobre la formación de dos nuevos partidos, subrayando que la vida democrática de México se fundamenta en la pluralidad.

Ariadna Montiel reiteró que los ciudadanos tienen derecho a formar un partidos políticos y si, el INE determinó que se cumplieron los requisitos, ellos respetan su decisión en el marco del ámbito democrático.

Pese a destacar la pluralidad con la formación de estos nuevos partidos políticos, Ariadna Montiel destacó que estos están conformados por “la historia pasada”, por lo que representan a la oposición.

Cabe mencionar que en el debate del INE sobre otorgar el registro a nuevos partidos políticos, el Consejo General desechó a Que Siga la Democracia y México Tiene Vida por diversas irregularidades.