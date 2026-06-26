El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves 25 de junio de 2026 el registro de Somos México y Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) como nuevos partidos políticos.

Durante una sesión extraordinaria, el Consejo del INE declaró que ambas organizaciones cumplieron los requisitos para ser partidos políticos, por lo que podrán participar en las elecciones de 2027.

INE avala registro de Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos

Tras horas de discusión, el INE avaló el registro de Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos, aunque los señalamientos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) generaron gran debate.

De acuerdo con la información, la UIF detectó irregularidades de operaciones financieras dentro de las cuatro organizaciones que buscaban el registro, por lo que el dictamen se pospuso hasta su análisis.

Con el registro aprobado, Somos México y PAZ tendrán derecho a recibir financiamiento público, acceder a tiempos oficiales en radio y televisión y competir en los comicios federales de 2027.

No obstante, para conservar su registro como partidos políticos deberán obtener al menos el 3% de la votación válida emitida en esa elección, como establece la legislación electoral.

El Consejo General también analizó diversas observaciones relacionadas con el proceso de afiliación, pero Somos México y PAZ “se salvaron” al concluir que las inconsistencias no afectaba en el cumplimiento de los requisitos.

INE avala registro de Somos México y PAZ como nuevos partidos políticos (Captura de pantalla)

Que Siga la Democracia y México Tiene Vida se quedan sin registro

Por otro lado, el Consejo General del INE desechó el registro de Que Siga la Democracia y México Tiene Vida por:

Acreditarse la participación de servidores públicos y dependencias en actividades relacionadas con su proceso de constitución

Irregularidades en afiliaciones ciudadanas

Tanto Que Siga la Democracia como México Tiene Vida pueden acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar la negativa; será este órgano quien ratifique la decisión final del INE.