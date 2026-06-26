El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) discutirá hoy jueves 25 de junio de 2026 si se le otorga el registro como nuevos partidos políticos a cuatro agrupaciones:

Que Siga la Democracia Somos México México Tiene Vida Construyendo Sociedades de Paz

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos ya habría aprobado el registro de los cuatro partidos políticos al considerar que cumplían con los requisitos, pero ahora el Consejo General del INE discutirá los señalamientos de la UIF y otras particularidades.

Los cuatro nuevos partidos políticos que el INE podría avalar hoy (Especial)

INE decidirá hoy registro de cuatro nuevos partidos políticos

La comisión del INE determinó que las cuatro organizaciones cuentan con los requisitos para ser nuevos partidos políticos; sin embargo, el registro definitivo se pospuso tras información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

De acuerdo con los reportes, la UIF advirtió al INE que “información confidencial” señalaba posibles irregularidades financieras relacionadas a las cuatro organizaciones que pretenden ser partidos políticos.

Ante esta situación, el Consejo del INE se reúne hoy para decidir si se les otorgará el registro como nuevos partidos políticos pese a los señalamientos de la UIF, en su mayoría, por ingresos de dudosa procedencia.

De confirmarse su registro, estos cuatro nuevos partidos se unirían a los ya existentes, sumando 10 en total, y tendrían acceso a 84 millones de pesos del erario público solo por haber logrado la aprobación.

INE sanciona a posibles nuevos partidos políticos por irregularidades

Previo a la resolución de su registro definitivo, el INE determinó sancionar a tres de cuatro de las organizaciones que aspiran a ser partidos políticos debido a diversas irregularidades en sus afiliaciones.

Los sancionados son:

México Tiene Vida: Por 8 mil 116 afiliaciones con inconsistencias, de las cuales, 3 mil 62 fueron consideradas una simulación de la voluntad ciudadana Que Siga la Democracia: Por irregularidades en la obtención de afiliaciones mediante la Aplicación Móvil del INE y el llamado Régimen de Excepción Construyendo Sociedades de Paz: Por inconsistencias en la captación de afiliaciones

Pese a las sanciones, el Consejo General del INE determinó que las irregularidades no afectaban el cumplimiento de los requisitos constitucionales, por lo que su registro sigue siendo discutido.