La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, criticó al nuevo partido político Somos México, recientemente aprobado por el Instituto Nacional Electoral (INE), al asegurar que está integrado por personajes que representan al antiguo régimen político y que buscan regresar al pasado.

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este miércoles 1 de julio de 2026, Sheinbaum afirmó que el nuevo partido político es impulsado por actores vinculados con gobiernos anteriores y sostuvo que su objetivo es recuperar el modelo político previo a la llamada Cuarta Transformación.

“Es como este nuevo partido que impulsa el viejo régimen, porque eso buscan regresar al viejo régimen, es es el objetivo, un nuevo partido de viejos, que regresan al pasado, porque eso es lo que buscan regresar al pasado (...) es eso en realidad hay que ver quienes lo conforman” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Con estas declaraciones, la presidenta fijó su postura frente al surgimiento de Somos México, organización que recientemente obtuvo su registro como partido político nacional.

Claudia Sheinbaum asegura que la política de antes no era mejor

Las declaraciones de la presidenta surgieron tras ser cuestionada sobre las nuevas generaciones que no vivieron episodios clave de la política mexicana, como el proceso de desafuero contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que podrían considerar que el país estaba mejor en gobiernos anteriores.

Sheinbaum rechazó esa percepción y sostuvo que es importante recordar el contexto político de aquellos años.

“No se puede dar la idea de que lo de antes fue mejor, y no” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

La mandataria agregó que el impacto de las redes sociales y las nuevas formas de consumir información pueden generar una visión distorsionada del pasado, haciendo creer a algunos sectores que México tenía mejores condiciones políticas y sociales antes de la actual administración.

¿Quiénes integran el partido Somos México?

De acuerdo con información pública, Somos México reúne a diversos personajes de la vida política y pública del país, entre ellos:

Guadalupe Acosta Naranjo, dirigente nacional y exintegrante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Emilio Álvarez Icaza, exsenador del Grupo Plural.

Fernando Belaunzarán, exdiputado y exmilitante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del Instituto Nacional Electoral (INE).

Además, el partido cuenta entre sus integrantes con intelectuales, exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), exconsejeros electorales, académicos, periodistas, exsenadores, exdiputados y líderes sociales.