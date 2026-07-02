Ricardo Monreal exigió que Estados Unidos presente pruebas sobre las acusaciones de presunto huachicol fiscal vinculado a campañas electorales.

“Si tuviese las pruebas, estos tipos de órganos financieros debe presentarlas en la Fiscalía General de la República” Ricardo Monreal, diputado federal de Morena

Tras las sanciones anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) contra ciudadanos y empresas mexicanas, Ricardo Monreal pidió que los señalamientos sean compartidos con la FGR para que se actúe en consecuencia.

El legislador desestimó las acusaciones, destacando que bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum este delito comenzó a perseguirse de manera formal.

Ricardo Monreal exige que Estados Unidos presente pruebas sobre huchicol fiscal en campañas

El 27 de junio de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, anunció sanciones contra 2 ciudadanos mexicanos y 9 empresas implícalas en supuesto huachicol fiscal.

De acuerdo con el organismo, los presuntos implicados realizaron facturación falsa de combustibles, lavaron dinero para el CJNG y parte de esos recursos se usaron para financiar campañas electorales.

Ante ello, Ricardo Monreal advirtió que de contar con las evidencias, el Departamento del Estado de Estados Unidos, está obligado a presentar las pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Si se presentan pruebas, la fiscalía tiene que perseguir de oficio este tipo de delitos” Ricardo Monreal, diputado federal de Morena

En caso de que los elementos en cuestión existan, dijo, la FGR deberá actuar en consecuencia, debido a que resaltó que los actos delictivos relacionados con el huachicol fiscal, se deben perseguir de oficio.

En ese sentido, dijo que lo más adecuado es esperar a que la misma fiscalía determine si las acusaciones lanzadas desde Estados Unidos, están relacionadas con delitos que deban perseguirse.

Converso con los medios de comunicación en la Cámara de @Mx_Diputados. pic.twitter.com/lY3KhHiV1W — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 1, 2026

Ricardo Monreal desestimó acusaciones de Estados Unidos

Al pronunciarse sobre las acusaciones de Estados Unidos sobre el uso de dinero proveniente de huachicol fiscal en campañas electorales, Ricardo Monreal destacó el trabajo emprendido por el gobierno federal.

En torno al punto, recordó que el huachicol fiscal empezó a perseguirse en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues resaltó que antes no se habían ejecutado acciones contra el delito.

“En el caso del huachicol fiscal, fue en este gobierno donde se iniciaron las investigaciones y las detenciones, las detenciones de varias personas vinculadas a este delito” Ricardo Monreal, diputado federal de Morena

Además, Ricardo Monreal desestimó los señalamientos, pues apuntó que el clima político en Estados Unidos es álgido por la proximidad del periodo electoral, lo que agregó, suele devenir en acusaciones contra México.