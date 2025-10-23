La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) está investigando empresas de Estados Unidos implicadas en el huachicol fiscal en México.

De acuerdo con el periodista Arturo Ángel, se trata de más de 500 empresas que estarían involucradas en el contrabando de combustible.

Estas empresas formarían parte de una red binacional usadas como fachada para llevar combustibles disfrazados de sustancias libres de carga fiscal como:

aceites

lubricantes

De acuerdo con las carpetas abiertas por la FGR, se han identificado más de 500 empresas de México y Estados Unidos involucradas en el huachicol fiscal.

Se trata de 555 empresas que han importado millones de barriles de combustible de forma ilícita hacia México.

Entre las empresas de Estados Unidos involucradas se encuentran:

Energy International LLC

Serv Energy LLC

Asimismo, se han identificado un total de 7 buques de combustible como:

Owl4 MTM Hamburg Ardmore Chippewa MTM Dublin Hansa Sealancer Cosmic Glory Torm Louise

Empresas mexicanas también están siendo investigadas

Por otra parte, se han identificado empresas mexicanas involucradas en el huachicol fiscal como:

Altos Energéticos Mexicanos S.A. de C.V.

Grupo Base Energéticos S.A. de C.V.

Grupo Potesta S.A. de C.V.

Era Tech Combustibles S.A. de C.V.

Transportadora del Pacífico y del Golfo de México S.A. de C.V.

Comercializadora de Combustible Gutasa S.A. de C.V.

Abastecedora de Combustibles del Pacífico S.A. de C.V.

Petrosina S.A. de C.V., Servicios Auxiliares de Sinaloa S.A. de C.V.

Servicio Escoserra Costerita S.A. de C.V.

Estación de Servicios Mira Sierra S.A. de C.V.

Estación de Servicios Fuyivara, Servicio Parque V. Carranza S.A. de C.V.

Jomadi Logistics Cargo S.A. de C.V.

Ecocarburante S.A. de C.V.

Estas empresas han simulado el traslado de combustible etiquetados como otros productos para no pagar impuestos sobre éstos; asimismo, recientemente se reveló que diésel pudo haber sido comprado en Canadá.