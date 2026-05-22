El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a ciudadanos chinos de lavado de dinero para el CJNG y Cártel de Sinaloa, entre otras organizaciones delictivas internacionales.

Ruhuan Zhen y Hongce Wu son señalados por autoridades estadounidensesde conspirar para realizar operaciones entre Estados Unidos, México, China y otros países.

Investigaciones arrojaron que Ruhuan Zhen y Hongce Wu realizaron transferencias espejo entre 2016 y 2025; este tipo de transacciones son movimientos simultáneos de fondos de procedencia ilícita entre países.

Estados Unidos acusa a ciudadanos chinos de lavar dinero para cárteles mexicanos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura que Ruhuan Zhen y Hongce Wu utilizaron cuentas bancarias extranjeras y aplicaciones con comunicación cifrada para crear un esquema de lavado de dinero para blanquear recursos.

También utilizaban un sistema de verificación de números de serie y lavado de dinero basado en comercio, para lavar volúmenes sustanciarles de ganancias de narcóticos.

CJNG mata a casi 9 personas cada hora, según estudio de universidad en Suecia (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

La acusación formal contra los dos ciudadanos chinos se realizó el 24 de abril de 2025 en una corte de Virginia, como parte de una investigación de la DEA.

Ruhuan Zhen y Hongce Wu están prófugos de la justicia y en el caso de ser declarados culpables podrían pasar más de 20 años en prisión.

Los sospechosos serían parte de una red de lavado de dinero relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Cártel de Sinaloa.

El dinero lavado por la organización deRuhuan Zhen y Hongce Wu provenía de la venta de cocaína y fentanilo

Ciudadanos chinos lavaban dinero desde Estados Unidos, México y otros países

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos asegura que la organización de lavado de dinero operaba desde Estados Unidos, México, China y Latinoamérica.

El dinero provenía de actos delictivos de diversas organizaciones criminales mundiales, entre ellas el CJNG y Cártel de Sinaloa, el cual provenía de la venta de narcóticos.