La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro centros clandestinos de combustible en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, en el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

El operativo se desplegó a partir de denuncias anónimas, en coordinación con instituciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN) y PEMEX Logística.

FGR desmanteló dos centros clandestinos en San Luis Potosí

En un comunicado, la FGR informó que la investigación en el municipio de San Luis Potosí se originó por denuncias anónimas recibidas por el agente del Ministerio Público Federal (MPF) por la presencia de autotanques.

FGR desmantela cuatro centros clandestinos de combustible (FGR)

En el lugar, las autoridades federales catearon un inmueble donde aseguraron:

8 tanques de 80 mil litros aproximadamente

8 cilindros horizontales sin medios de identificación

6 cilindros verticales

894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno

Una máquina asfaltadora

Un generador eléctrico diésel

Una máquina roscadora

También se confiscó una planta de luz o generador diésel, entre 500 mil y 600 mil litros de combustible, equipo de cómputo, 40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa, diversa documentación y una camioneta tipo pick up.

En un segundo inmueble, en la Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio que al parecer era utilizado para sustrar hidrocarburos de manera ilícitas.

FGR desmantela cuatro centros clandestinos de combustible (FGR)

FGR desmanteló centro clandestino de combustible en Hidalgo

Por otra parte, en Tizayuca, Hidalgo, se denunció la existencia de una instalación utilizada probablemente para procesamiento de combustibles. Durante el cateo, las autoridades aseguraron:

32 contenedores con capacidad para mil litros

25 contenedores con capacidad para 5 mil litros

456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico

Documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo

FGR desmanteló otro centro clandestino de combustible en Morelos

Finalmente, se recibió una denuncia en la que se señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Tras el cateo se aseguró el inmueble, se recogieron seis muestras de los contenedores encontrados, así como diversa documentación y talonarios de cheques.