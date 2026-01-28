Ricardo Mendoza Cerón se convirtió en el segundo implicado detenido por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del 28 de diciembre de 2025.

La captura de Ricardo Mendoza Cerón, jefe de despachadores del Tren Interoceánico, se suma a la del conductor Felipe de Jesús Díaz, ambos acusados por los delitos de:

Homicidio culposo

Lesiones culposas

Pero, ¿quién es Ricardo Mendoza Cerón? Esto sabemos acerca del segundo detenido por el caso Tren Interoceánico.

Ricardo Mendoza Cerón, segundo detenido por descarrilamiento del Tren Interoceánico (RND)

¿Quién es Ricardo Mendoza Cerón? Jefe de despachadores del Tren Interoceánico detenido

Con información de LatinUS, Ricardo Mendoza Cerón es el segundo por el caso del descarrilamiento del Tren Interoceánico, señalado como Jefe de despachadores.

De acuerdo con su ficha emitida por el Registro Nacional de Detenciones, Ricardo Mendoza Cerón es un sujeto masculino de complexión delgada de aproximadamente 1.70 metros de estatura.

La investigación de la FGR señala que Ricardo Mendoza Cerón, en su puesto de Jefe de despachadores, no supervisó ni intervino el recorrido del Tren Interoceánico ni antes ni después de ocurrido el accidente.

¿Cuántos años tiene Ricardo Mendoza Cerón?

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Ricardo Mendoza Cerón, por lo que no es posible determinar su edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Mendoza Cerón?

Las autoridades no compartieron información familiar de Ricardo Mendoza Cerón, por lo que no fue posible establecer si se encuentra casado o si tiene hijos.

Operador del Tren Interoceánico sobrevive ileso al accidente (Eduardo Díaz)

¿Qué estudió Ricardo Mendoza Cerón?

No se cuenta con información que permita conocer el último grado de estudios de Ricardo Mendoza Cerón.

No obstante, contaría con al menos el bachillerato, toda vez que es indispensable para desempeñar un puesto profesional dentro de las líneas del Tren Interoceánico.

¿En qué trabajó Ricardo Mendoza Cerón?

Se desconoce un historial de trabajo previo de Ricardo Mendoza Cerón, segundo detenido por el descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Aun así, se sabe es que él era el maquinista principal del convoy al momento del accidente del 28 de diciembre, lo que indica que ya tenía experiencia en operación ferroviaria.

Tren Interoceánico viajaba a exceso de velocidad previo a descarrilamiento, determina FGR

El 27 de enero de 2026, la FGR dio a conocer el dictamen pericial del descarrilamiento del Tren Interoceánico, el cual permitió establecer que el convoy iba a exceso de velocidad al momento del accidente.

De acuerdo con las autoridades, la velocidad máxima permitida en zona de curvas para el Tren Interoceánico es de 50 kilómetros por hora, mientras que el maquinista Felipe de Jesús Díaz viajaba a poco más de 65 kilómetros.

Es decir, los registros de la caja negra, mismos que no fueron revelados, permitirían demostrar que el Tren Interoceánico superó el límite de velocidad permitido por 15 kilómetros, con la omisión permitida por parte de Ricardo Mendoza Cerón.