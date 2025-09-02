Tren del Norte: Ruta y estaciones del nuevo método de transporte

El Tren del Norte, llamado así al proyecto del sistema ferroviario de pasajeros, consiste en cuatro trenes que recorrerán la zona norte de México; esta es la ruta y estaciones del nuevo método de transporte.
Este proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum responde a su compromiso de recuperar los trenes de pasajeros, por lo que los trenes del norte seguirán cuatro rutas estratégicas:
- México-Pachuca
- México-Querétaro
- Querétaro-Irapuato
- Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo
Los trenes del norte se encuentran ya en fase de construcción y aquí te contamos cuál es la ruta de cada uno, así como las estaciones del nuevo método de transporte.
Tren del Norte México-Pachuca: ruta y estaciones
Este tren del Norte de pasajeros tendrá la ruta México-Pachuca; es decir que partirá desde la zona metropolitana de CDMX y Estado de México hasta la ciudad de Hidalgo en un recorrido de 57 kilómetros.
Conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el sistema Tuzobús, a través de un sistema de transporte de 8 estaciones y paraderos:
- Ampliación Xaltocan
- Xolox
- Huitzila
- Tizayuca-Temascalapa
- Empalme del Rey
- Platah
- Jagüey de Téllez
- Pachuca
Aunque la información es preliminar y está sujeta a cambios, se habla de que podría conectar con una terminal en Buenavista, CDMX.
Tren del Norte México-Querétaro: ruta y estaciones
El tren del Norte con ruta México-Querétaro recorrerá 226 kilómetros desde la CDMX hasta Querétaro en la zona centro norte del país.
Hasta el momento son 6 estaciones y paraderos previstos, pero pueden cambiar según los estudios de demanda:
- Estación Huehuetoca
- Estación Tula de Allende
- Estación San Juan del Río
- Estación Querétaro
- Paradero Praderas del Potrero
- Paradero Aeropuerto de Querétaro
Este tren del Norte también podría conectar con una terminal en Buenavista, CDMX.
Tren del Norte Querétaro-Irapuato: ruta y estaciones
Por otra parte, el tren del Norte Querétaro-Irapuato seguirá una ruta de más de 108 kilómetros, para conectar el estado de Querétaro con Guanajuato.
Las 6 estaciones y paraderos propuestos hasta el 19 de agosto de 2025 son:
- Querétaro
- Apaseo el Grande
- Celaya
- Villagrán Cortázar
- Salamanca
- Irapuato
Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo: ruta y estaciones
Para finalizar, el tren del Norte con ruta Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo conectará tres estados: desde Coahuila, pasando por Nuevo León y concluyendo el recorrido en Tamaulipas.
Será la ruta más larga con un recorrido de 395.77 kilómetros, y constará de 11 estaciones y paraderos que recorrerán el norte del país:
- Derramadero
- Saltillo Centro
- Ramos Arizpe
- García
- Santa Catarina
- Monterrey Centro
- Escobedo
- Bustamante
- Lampazos de Naranjo
- Anáhuac
- Nuevo Laredo Centro