Tren del Norte: Ruta y estaciones del nuevo método de transporte

El Tren del Norte, llamado así al proyecto del sistema ferroviario de pasajeros, consiste en cuatro trenes que recorrerán la zona norte de México; esta es la ruta y estaciones del nuevo método de transporte.

Este proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum responde a su compromiso de recuperar los trenes de pasajeros, por lo que los trenes del norte seguirán cuatro rutas estratégicas:

México-Pachuca México-Querétaro Querétaro-Irapuato Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo

Los trenes del norte se encuentran ya en fase de construcción y aquí te contamos cuál es la ruta de cada uno, así como las estaciones del nuevo método de transporte.

Tren del Norte México-Pachuca: ruta y estaciones

Este tren del Norte de pasajeros tendrá la ruta México-Pachuca; es decir que partirá desde la zona metropolitana de CDMX y Estado de México hasta la ciudad de Hidalgo en un recorrido de 57 kilómetros.

Conectará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con el sistema Tuzobús, a través de un sistema de transporte de 8 estaciones y paraderos:

Ampliación Xaltocan Xolox Huitzila Tizayuca-Temascalapa Empalme del Rey Platah Jagüey de Téllez Pachuca

Aunque la información es preliminar y está sujeta a cambios, se habla de que podría conectar con una terminal en Buenavista, CDMX.

Tren del Norte México-Querétaro: ruta y estaciones

El tren del Norte con ruta México-Querétaro recorrerá 226 kilómetros desde la CDMX hasta Querétaro en la zona centro norte del país.

Hasta el momento son 6 estaciones y paraderos previstos, pero pueden cambiar según los estudios de demanda:

Estación Huehuetoca Estación Tula de Allende Estación San Juan del Río Estación Querétaro Paradero Praderas del Potrero Paradero Aeropuerto de Querétaro

Este tren del Norte también podría conectar con una terminal en Buenavista, CDMX.

Trenes de pasajeros del Norte (Especial)

Tren del Norte Querétaro-Irapuato: ruta y estaciones

Por otra parte, el tren del Norte Querétaro-Irapuato seguirá una ruta de más de 108 kilómetros, para conectar el estado de Querétaro con Guanajuato.

Las 6 estaciones y paraderos propuestos hasta el 19 de agosto de 2025 son:

Querétaro Apaseo el Grande Celaya Villagrán Cortázar Salamanca Irapuato

Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo: ruta y estaciones

Para finalizar, el tren del Norte con ruta Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo conectará tres estados: desde Coahuila, pasando por Nuevo León y concluyendo el recorrido en Tamaulipas.

Será la ruta más larga con un recorrido de 395.77 kilómetros, y constará de 11 estaciones y paraderos que recorrerán el norte del país: