Luego del percance ocurrido el 19 de agosto de 2025 en la estación Izamal, son cientos de usuarios los que se preguntan: ¿El Tren Maya tiene seguro de viajero? Aquí te decimos lo que debes saber ante accidentes.

Tener seguro de viajero resulta fundamental a la hora de viajar, pues este beneficio nos garantiza la atención médica necesaria en caso de sufrir un accidente en sus instalaciones.

En México, son varios medios de transporte los que cuentan con seguro de viajero, incluyendo a ADO, Tren Suburbano, Interurbano México–Toluca, y por supuesto el Tren Maya.

Tren Maya: Sedena asegura que no hubo descarrilamiento en Izamal; identifican anomalía (Cuartoscuro )

¿El Tren Maya tiene seguro de viajero? Esto pasaría en caso de accidentes

La respuesta corta es sí, el Tren Maya proporciona seguro de viajero a los usuarios que hagan uso del servicio. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta los términos y condiciones.

Este seguro se otorga únicamente cuando los usuarios adquieren su boleto de entrada, mismo que los ampara desde el momento en que acceden a la estación hasta que salen de la estación de destino del Tren Maya.

Es necesario tomar en cuenta que cualquier incidente debe ser reportado de inmediato al personal de Tren Maya para hacer el debido reclamo, de lo contrario el seguro de viajero resultará inválido.

Cabe precisar que el Tren Maya también contempla el fallecimiento accidental de los usuarios como motivo de indemnización.

¿Tren Maya tiene seguro de viajero para el equipaje?

De acuerdo con la página oficial del Tren Maya, los pasajeros son responsables en todo momento del equipaje que ingresan a sus instalaciones.

Asimismo, se establece que el Tren Maya no se hace responsable de los artículos perdidos u olvidados dentro de las instalaciones.

Sin embargo, en caso de pérdida o avería por accidente ferroviario, el seguro de viajero cubrirá la cantidad equivalente a 20 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).