El Tren del Norte operará a 160–200 km/h: así será su velocidad y funcionamiento

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) detalló cual será la velocidad y funcionamiento del Tren del Norte, el cual operará a 160-200 kilómetros por hora.

Esta contará con una longitud de 1 mil 200 kilómetros; en un primer tramo, de Saltillo a Nuevo Laredo, serán construidos 396.34 kilómetros que cruzarán los estados de:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Hasta ahora, se ha liberado el 71 % del derecho de vía lo que se suma a que todos los tramos del corredor ya han sido licitados, acción que garantiza la continuidad de este proyecto ferroviario.

El Tren del Norte operará a 160–200 km/h (Especial)

Según los reportes oficiales, el Tren del Norte, también conocido como sistema ferroviario de pasajeros, circulará por una vía exclusiva, alcanzando velocidades máximas de entre 160 y 200 kilómetros por hora (km/h).

En cuanto a su funcionamiento, el diseño prevé estaciones principales y secundarias, terminales de mayor capacidad, así como estaciones intermedias y de baja demanda en localidades más pequeñas.

Asimismo, se informó que el primer tramo ferroviario, de Saltillo a Nuevo Laredo, incluirá la construcción de un:

Viaducto

Quince pasos vehiculares

Paso superior vehicular

Treinta puentes ferroviarios

Ciento cuarenta y seis obras de drenaje

De acuerdo con Andrés Lajous Loaeza, este tramo inicial forma tiene contará con tres estaciones:

Nuevo Laredo

Anáhuac

Lampazos