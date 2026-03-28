En redes circula el video de Anaid Belén Ramírez, quien habría sido asesinada en días recientes, en Tultitlán, Estado de México, tras defender a sus perros; denunció que mataron a uno.

Acorde con lo dado a conocer, Diana Belén García -su verdadero nombre- fue encontrada muerta, tras denunciar amenazas y asesinato de uno de sus perros rescatados.

Anaid Belén Ramírez fue asesinada tras denunciar muerte de su perro (Captura de pantalla)

A raíz de esto, colectivos contra el maltrato animal exigen que se investigue el caso de Diana Belén García, ya que afirman, los asesinos tendrían familiares en el Ministerio Público.

Diana Belén García fue asesinada en Tultitlán tras denunciar amenazas a sus perros

Se confirmó la localización sin vida de Anaid Belén Ramírez como era conocida la rescatista de perros, después de denunciar la muerte de una de sus mascotas el 9 de marzo.

Tal como narró en ese momento, denunció la agresión dentro de su propio domicilio tras diversas amenazas, por lo que acudió al Ministerio Público a interponer la denuncia.

Sin embargo, los agresores se habrían enterado de la denuncia y acudieron a su casa para asesinar a otro de sus perro, tal como apuntan los colectivos que seguían el caso de Anaid Belén García.

Diana Belén García apuntó en diversas publicaciones que sus asesinos tenían familiares en el Ministerio Público en la policía municipal de Tultitlán.

Desde el 19 de marzo se compartió la ficha de búsqueda de Diana Belén García, quien fue vista por última vez en la colonia Sierra de Guadalupe en Tultitlán, antes de encontrar su cuerpo.

Anaid Belén Ramírez fue asesinada tras denunciar muerte de su perro (Fiscalía Edomex)

Diana Belén García vivía amenazada desde noviembre, denunció en videos

Sin embargo, las amenazas contra Diana Belén García habrían comenzado desde noviembre 2025, acorde con los diversos videos compartidos en sus redes sociales.

Desde febrero había notificado en sus redes sociales que fue golpeada por sus agresores, además de que temía por la vida de sus tres perros, aunque las autoridades la ignoraron.

De acuerdo con su primera denuncia, Diana Belén García estaba siendo hostigada por un grupo de personas que buscaba que se salieran de un terreno en el que vivía.

Tras su negativa, comenzaron a seguirla y amedrentarla, rompiendo la chapa de su domicilio; Diana Belén García no estaba saliendo de su casa en consecuente y pedía apoyo en grupos de rescate animal.