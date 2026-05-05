Los gobiernos de México y Estados Unidos resaltaron la importancia en las operaciones aéreas que ha tenido el AIFA, al firmar un nuevo acuerdo bilateral en materia de aviación.

Por medio de un comunicado, la SRE refirió que autoridades de ambos países reconocieron que se lograron avances en la estrategia para el desarrollo del sistema aeroportuario en el centro de México.

Ante ello, México y Estados Unidos acordaron incluir al AIFA en el Acuerdo de Transporte Aéreo de 2015 y se comprometieron a avanzar en un diálogo sobre las operaciones en el aeropuerto.

Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (Mario Jasso / Mario Jasso)

México y Estados Unidos reconocen aportaciones del AIFA

Con el fin de implementar medidas en busca de fortalecer el transporte aéreo bilateral, los gobiernos de México y Estados Unidos establecieron un nuevo acuerdo en la materia.

Como parte del acuerdo, las autoridades de los dos países reconocieron que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) ha sido parte fundamental del sistema aeroportuario metropolitano.

En el comunicado emitido el 5 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se destaca que el nuevo pacto implica incorporar al AIFA al acuerdo bilateral de transporte aéreo de 2015.

AIFA (Cuartoscuro / Secretarías de Estado)

Con ello, se prevé que el AIFA tenga más operaciones, pues se ampliarán las opciones para aerolíneas de los 2 países al garantizar acceso equitativo y transparente en operaciones en la zona metropolitana.

La SRE precisó que la incorporación del AIFA responde a la estrategia de diversificar la infraestructura aeroportuaria en el Valle de México, así como la ampliación de la conectividad internacional disponible.

México y Estados Unidos acutalizza acuerdo aéreo bilateral áereo

En la actualización del acuerdo bilateral aéreo, México y Estados Unidos determinaron aplicar nuevas disposiciones para fortalecer operaciones de carga y pasajeros en la zona metropolitana

El pacto establece reglas de acceso equitativo y transparente para aerolíneas de ambos países, ampliando opciones de servicio y garantizando condiciones claras en la infraestructura aeroportuaria.

Además, se incluye la creación de un grupo de trabajo bilateral, integrado por la SICT y el Departamento de Transporte estadounidense que supervisará la implementación de las medidas.

Finalmente, se señala que el grupo podrá atender inquietudes de la industria aérea, especialmente en servicios de carga par evaluar futuras medidas regulatorias en beneficio de ambos mercados.