Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) confirmaron que están convocando a una paro nacional el 9 de noviembre para exigir un aumento salarial ante la nueva presidenta provisional, Blanca Cruz, ante las diversas problemáticas y necesidades que se presentan en el organismo.

La red de corrupción y contratos millonarios en beneficio de unos cuantos en el INE contrasta con los bajos salarios, los moches, aviadores y más que enfrentan los trabajadores.

“Lo que estamos pidiendo… es que se nos aumente el salario, llevamos años con sueldos raquíticos que no llegan ni siquiera al mínimo nacional. Es una propuesta que se está levando directamente al Consejo General con la nueva presidencia de Blanca Cruz… ya no esta pidiendo un 25 por ciento de aumento salarial, al día de hoy ya estamos pidiendo dos salarios mínimo cuando menos… no estamos ni siquera tocando un privilegio” Edgar Fernández, trabajador en el INE

Edgar Fernández, trabajador en módulos de atención ciudadana del INE, dijo a Azucena Uresti en Grupo Fórmula que lo que están pidiendo es el equivalente a dos salarios mínimos, es decir, poco más de 19 mil pesos , ya que actualmente ganan nueve mil 600 pesos al mes .

Trabajadores del INE: ganamos un sueldo raquítico

Edgar Fernández dijo que los sueldos que están percibiendo son raquíticos y que apenas se trata del salario mínimo ya que ronda los nueve mil 600 pesos mensuales.

Lo que buscan es una negociación la cual ya ha sido planteada a la presidencia provisional Blanca Cruz aprovechando el cambio por los escándalos de Guadalupe Taddei.

Los trabajadores están abiertos a una negociación antes del 9 de noviembre a fin de llegar a un acuerdo y no suspender la credencialización en los 800 módulos a nivel nacional, donde trabajan cinco mil personas .

Guadalupe Taddei ignoró petición de incremento salarial; enojo ante escándalos de contratos millonarios

En diciembre del 2025, los trabajadores del INE pidiieron un incremento salarial del 25 por ciento a Guadalupe Taddei pero no obtuvieron respuesta.

En mayo de 2026, la secretaria ejecutiva Claudia Espino les respondió que, de acuerdo con información de la Comisión de Presupuesto, no había posibilidad de incrementar el sueldo.

“Para nosotros fue una cachetada en la cara”, dijo Edgar Fernández al enterarse de los contratos millonarios al contratista del INE Alfredo Hernández Casillas, quien a la vez tenía una relación muy cercana con la entonces presidenta del INE.

Trabajadores del INE denuncian violaciones laborales

Edgar Fernández señaló violaciones laborales como vacaciones indignas ya que se las dan cuando quieren y no cuando ellos las solicitan, además horarios en los que trabajan de 8:00 a 20:00 horas.

También dijo que les dan 12 minutos para comer en toda la jornada laboral, no hay insumos suficientes y en general los módulos están en mal estado.