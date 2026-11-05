Blanca Cruz, consejera presidenta privisional del Instituto Nacional Electoral confirma que el INE aún no presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Taddei.

“Nuestros equipos jurídicos están trabajando en los últimos delineados, en los últimos detalles; prácticamente ya está lista. No vamos a tardar mucho” Blanca Cruz, consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral

El INE aún no presenta la vista a la FGR por las irregularidades del club Taddei.

La presidenta provisional, Blanca Cruz, dijo que ya no tardan.



“Ya merito”, pues. pic.twitter.com/v8PvhYZTmu — Jorge Monroy 🇲🇽 (@gemonroy) November 5, 2026

Aunque no fijó una fecha exacta para acudir a la FGR, Cruz garantizó que el trámite no demorará.

¿La denuncia incluirá a Guadalupe Taddei?

La consejera provisional explicó que la denuncia no estará dirigida a una sola persona, sino presentada bajo la figura de “a quien resulte responsable”.

Esto permitirá a la Fiscalía investigar a cualquier funcionario o colaborador involucrado en las irregularidades.

Bajo este esquema, las investigaciones podrían abarcar desde la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, hasta excolaboradores que hayan ocupado cargos en la Secretaría Ejecutiva o diversas direcciones del organismo.

Blanca Cruz enfatizó que las 10 consejerías del INE respaldan de manera unánime este procedimiento legal para deslindar responsabilidades.

Por ello, la denuncia se estructurará de forma general para abarcar a todo aquel sobre quien existan indicios o señalamientos.

Al interior del instituto se mantiene el acopio de elementos para entregar el expediente completo a la FGR a la brevedad.

No habrá nombres en denuncia del INE, señala BlancA Cruz

También en otras declaraciones de Blanca Cruz había aclarado que la denuncia del INE no llevaría nombres sino que más bien se tratará de una generalidad, porque “debe abarcar a cualquier colaborador que pueda estar con algún indicio o con algún señalamiento”.

En tanto al interior del INE se mantienen a la espera para juntar todos los detalles de la denuncia y poder entregarla lo antes posible ante la FGR, que podría recibirla en los próximos días.

Por el momento se desconoce el contenido de la misma, pero se espera que también se pida una investigación en contra de Guadalupe Taddei, así como de otros ex funcionarios del INE.