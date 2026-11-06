Maluma anuncia gira Loco X Volver en México: estas son las siete ciudades

El cantante colombiano, Maluma está de regreso a México en 2027 con Loco X Volver que lo traerá en concierto a siete ciudades del país.
Pues la gira Loco X Volver en México 2027 de Maluma se hará presente en:
- Ciudad de México
- Monterrey
- Guadalajara
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Puebla
- Veracruz
Por ahora no se han revelado las fechas precisas y recintos donde Maluma se presentará en concierto con su gira Loco X Volver en México.
Además de México, Maluma también llevará su gira Loco X Volver 2027 a Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos con fechas en:
- Bogotá, Colombia
- Buenos Aires, Argentina
- Córdoba, Argentina
- Santa Cruz, Bolivia
- Asunción, Paraguay
- Santiago, Chile
- Lima, Perú
- San José, Costa Rica
- Managua, Nicaragua
- San Salvador, El Salvador
- C. de Guatemala, Guatemala
- Rabat, Marruecos
- Lisboa, Portugal
- Braga, Portugal
- Barcelona, España
- Colonia, Alemania
- Amberes, Bélgica
- París, Francia
- Valencia, España
- Madrid, España
- Milán, Italia
- Zürich, Suiza
- Berlín, Alemania
- Viena, Austria
- Cracovia, Polonia
- Budapest, Hungría
- Norteamérica y Balcanes
- Pristina, Kosovo
- Los Ángeles, Estados Unidos
- Ontario, Canadá
- Sacramento, Estados Unidos
- Chicago, Estados Unidos
- Toronto, Canadá
- Montreal, Canadá
- Reading, Estados Unidos
- Brooklyn, Estados Unidos
- Newark, Estados Unidos
- Charlotte, Estados Unidos
- Atlanta, Estados Unidos
- Orlando, Estados Unidos
- Miami, Estados Unidos
- Tampa, Estados Unidos
- Boston, Estados Unidos
- Washington, Estados Unidos
- San Antonio, Estados Unidos
- El Paso, Estados Unidos
- Phoenix, Estados Unidos
Boletos y preventa para la gira Loco X Volver en México de Maluma
Por ahora la gira Loco X Volver en México de Maluma no ha revelado más detalles sobre boletos y preventa.
Te estaremos actualizando toda la información, incluida la de fechas y sedes para la gira Loco X Volver en México de Maluma.