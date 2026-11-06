El cantante colombiano, Maluma está de regreso a México en 2027 con Loco X Volver que lo traerá en concierto a siete ciudades del país.

Pues la gira Loco X Volver en México 2027 de Maluma se hará presente en:

  • Ciudad de México
  • Monterrey
  • Guadalajara
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Puebla
  • Veracruz

Por ahora no se han revelado las fechas precisas y recintos donde Maluma se presentará en concierto con su gira Loco X Volver en México.

Además de México, Maluma también llevará su gira Loco X Volver 2027 a Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos con fechas en:

  • Bogotá, Colombia
  • Buenos Aires, Argentina
  • Córdoba, Argentina
  • Santa Cruz, Bolivia
  • Asunción, Paraguay
  • Santiago, Chile
  • Lima, Perú
  • San José, Costa Rica
  • Managua, Nicaragua
  • San Salvador, El Salvador
  • C. de Guatemala, Guatemala
  • Rabat, Marruecos
  • Lisboa, Portugal
  • Braga, Portugal
  • Barcelona, España
  • Colonia, Alemania
  • Amberes, Bélgica
  • París, Francia
  • Valencia, España
  • Madrid, España
  • Milán, Italia
  • Zürich, Suiza
  • Berlín, Alemania
  • Viena, Austria
  • Cracovia, Polonia
  • Budapest, Hungría
  • Norteamérica y Balcanes
  • Pristina, Kosovo
  • Los Ángeles, Estados Unidos
  • Ontario, Canadá
  • Sacramento, Estados Unidos
  • Chicago, Estados Unidos
  • Toronto, Canadá
  • Montreal, Canadá
  • Reading, Estados Unidos
  • Brooklyn, Estados Unidos
  • Newark, Estados Unidos
  • Charlotte, Estados Unidos
  • Atlanta, Estados Unidos
  • Orlando, Estados Unidos
  • Miami, Estados Unidos
  • Tampa, Estados Unidos
  • Boston, Estados Unidos
  • Washington, Estados Unidos
  • San Antonio, Estados Unidos
  • El Paso, Estados Unidos
  • Phoenix, Estados Unidos
Maluma anuncia gira Loco X Volver en México: estas son las siete ciudades
Maluma anuncia gira Loco X Volver en México: estas son las siete ciudades (Maluma)

Boletos y preventa para la gira Loco X Volver en México de Maluma

Por ahora la gira Loco X Volver en México de Maluma no ha revelado más detalles sobre boletos y preventa.

Te estaremos actualizando toda la información, incluida la de fechas y sedes para la gira Loco X Volver en México de Maluma.