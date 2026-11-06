El cantante colombiano, Maluma está de regreso a México en 2027 con Loco X Volver que lo traerá en concierto a siete ciudades del país.

Pues la gira Loco X Volver en México 2027 de Maluma se hará presente en:

Ciudad de México

Monterrey

Guadalajara

San Luis Potosí

Querétaro

Puebla

Veracruz

Por ahora no se han revelado las fechas precisas y recintos donde Maluma se presentará en concierto con su gira Loco X Volver en México.

Además de México, Maluma también llevará su gira Loco X Volver 2027 a Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos con fechas en:

Bogotá, Colombia

Buenos Aires, Argentina

Córdoba, Argentina

Santa Cruz, Bolivia

Asunción, Paraguay

Santiago, Chile

Lima, Perú

San José, Costa Rica

Managua, Nicaragua

San Salvador, El Salvador

C. de Guatemala, Guatemala

Rabat, Marruecos

Lisboa, Portugal

Braga, Portugal

Barcelona, España

Colonia, Alemania

Amberes, Bélgica

París, Francia

Valencia, España

Madrid, España

Milán, Italia

Zürich, Suiza

Berlín, Alemania

Viena, Austria

Cracovia, Polonia

Budapest, Hungría

Norteamérica y Balcanes

Pristina, Kosovo

Los Ángeles, Estados Unidos

Ontario, Canadá

Sacramento, Estados Unidos

Chicago, Estados Unidos

Toronto, Canadá

Montreal, Canadá

Reading, Estados Unidos

Brooklyn, Estados Unidos

Newark, Estados Unidos

Charlotte, Estados Unidos

Atlanta, Estados Unidos

Orlando, Estados Unidos

Miami, Estados Unidos

Tampa, Estados Unidos

Boston, Estados Unidos

Washington, Estados Unidos

San Antonio, Estados Unidos

El Paso, Estados Unidos

Phoenix, Estados Unidos

Maluma anuncia gira Loco X Volver en México: estas son las siete ciudades (Maluma)

Boletos y preventa para la gira Loco X Volver en México de Maluma

Por ahora la gira Loco X Volver en México de Maluma no ha revelado más detalles sobre boletos y preventa.

Te estaremos actualizando toda la información, incluida la de fechas y sedes para la gira Loco X Volver en México de Maluma.