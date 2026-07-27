La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes 27 de julio la Comisión Técnica para revisar el examen de admisión en línea 2026, luego de una serie de irregularidades durante la aplicación.

De acuerdo con la información, la Comisión Técnica de la UNAM estará integrada por especialistas de distintas áreas del conocimiento, quienes elaborarán un informe con conclusiones y recomendaciones.

UNAM instala Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión en línea 2026

Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, instaló la Comisión Técnica que tendrá la tarea de analizar de manera integral el proceso de aplicación del examen y los resultados obtenidos por las personas aspirantes.

El objetivo es brindar certeza a la comunidad universitaria y garantizar que el proceso de ingreso se haya desarrollado con apego a la normatividad institucional, así como la protección del derecho a la educación.

Leonardo Lomelí ordena informe del examen UNAM 2026 por posibles irregularidades (Michelle Rojas)

Mientras se realiza esta revisión, la UNAM determinó suspender de manera provisional las inscripciones para este ciclo escolar, hasta que la Comisión Técnica presente sus conclusiones.

Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado la cancelación general o parcial de los resultados obtenidos ni de las listas de los aspirantes seleccionados, pero ya se trabaja en el análisis para determinar si hubo:

Suplantación de identidad

Uso de inteligencia artificial

Consulta de materiales durante la prueba

Recepción de ayuda de terceros

Filtración o difusión del contenido del examen antes o durante su aplicación.

Uso de dispositivos electrónicos no permitidos

Especialistas que integran la Comisión Técnica de la UNAM para la revisión del examen de admisión en línea 2026

Durante una reunión, Leonardo Lomelí presentó a los especialistas que integrarán la Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión en línea 2026 y agradeció que estos aceptarán esta labor.

La Comisión Técnica para la revisión está conformada por:

Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica), doctor en Biotecnología e Ingeniero Químico

Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica), abogado

Carlos Arámburo de la Hoz, bioquímico e Investigador Emérito

Eduardo Backhoff Escudero, psicólogo educativo

Héctor Benítez Pérez, ingeniero mecánico eléctrico

Alejandro Frank Hoeflich, físico

María Soledad Funes Argüello, bióloga

Ruth Selene Fuentes García, actuaria

Alma Maldonado Maldonado, pedagoga

Ramsés Humberto Mena Chávez, actuario

Pablo Pruneda Gross, abogado

Lucía Guadalupe Monroy Cazorla, psicóloga

Alejandro Pisanty Baruch, químico

Juan José Rivaud Gallardo, matemático

Roberto Rodríguez Gómez, sociólogo

Elisa Speckman Guerra, historiadora

La UNAM informó que, una vez concluido el análisis, hará públicas las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión Técnica, con el propósito de fortalecer la confianza en sus procesos de admisión.