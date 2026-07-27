La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló este lunes 27 de julio la Comisión Técnica para revisar el examen de admisión en línea 2026, luego de una serie de irregularidades durante la aplicación.
De acuerdo con la información, la Comisión Técnica de la UNAM estará integrada por especialistas de distintas áreas del conocimiento, quienes elaborarán un informe con conclusiones y recomendaciones.
UNAM instala Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión en línea 2026
Leonardo Lomelí, rector de la UNAM, instaló la Comisión Técnica que tendrá la tarea de analizar de manera integral el proceso de aplicación del examen y los resultados obtenidos por las personas aspirantes.
El objetivo es brindar certeza a la comunidad universitaria y garantizar que el proceso de ingreso se haya desarrollado con apego a la normatividad institucional, así como la protección del derecho a la educación.
Mientras se realiza esta revisión, la UNAM determinó suspender de manera provisional las inscripciones para este ciclo escolar, hasta que la Comisión Técnica presente sus conclusiones.
Hasta el momento, la UNAM no ha confirmado la cancelación general o parcial de los resultados obtenidos ni de las listas de los aspirantes seleccionados, pero ya se trabaja en el análisis para determinar si hubo:
- Suplantación de identidad
- Uso de inteligencia artificial
- Consulta de materiales durante la prueba
- Recepción de ayuda de terceros
- Filtración o difusión del contenido del examen antes o durante su aplicación.
- Uso de dispositivos electrónicos no permitidos
Especialistas que integran la Comisión Técnica de la UNAM para la revisión del examen de admisión en línea 2026
Durante una reunión, Leonardo Lomelí presentó a los especialistas que integrarán la Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión en línea 2026 y agradeció que estos aceptarán esta labor.
La Comisión Técnica para la revisión está conformada por:
- Eduardo Bárzana García (presidente de la Comisión Técnica), doctor en Biotecnología e Ingeniero Químico
- Joaquín Narro Lobo (secretario técnico de la Comisión Técnica), abogado
- Carlos Arámburo de la Hoz, bioquímico e Investigador Emérito
- Eduardo Backhoff Escudero, psicólogo educativo
- Héctor Benítez Pérez, ingeniero mecánico eléctrico
- Alejandro Frank Hoeflich, físico
- María Soledad Funes Argüello, bióloga
- Ruth Selene Fuentes García, actuaria
- Alma Maldonado Maldonado, pedagoga
- Ramsés Humberto Mena Chávez, actuario
- Pablo Pruneda Gross, abogado
- Lucía Guadalupe Monroy Cazorla, psicóloga
- Alejandro Pisanty Baruch, químico
- Juan José Rivaud Gallardo, matemático
- Roberto Rodríguez Gómez, sociólogo
- Elisa Speckman Guerra, historiadora
La UNAM informó que, una vez concluido el análisis, hará públicas las conclusiones y las recomendaciones de la Comisión Técnica, con el propósito de fortalecer la confianza en sus procesos de admisión.