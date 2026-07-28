Padres de familia y aspirantes seleccionados a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron un pliego petitorio para que se respeten los resultados del examen de admisión 2026.

Tras las irregularidades que se presentaron en el proceso, la UNAM decidió pausar la inscripción de los aspirantes seleccionados, a fin de realizar una investigación de las circunstancias en la que se hizo la aplicación.

Aspirantes no seleccionados o con exámenes cancelados exigen que se vuelva a aplicar la prueba de manera presencial, pero aquellos que sí fueron seleccionados piden que se respeten los resultados.

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Aspirantes seleccionados de la UNAM presentan pliego petitorio; esto es lo que exigen

Ante la pausa del proceso de inscripción a la UNAM, los aspirantes seleccionados presentaron un pliego petitorio para que se respete el resultado del examen de admisión 2026, pese a las posibles irregularidades.

La principal exigencia es que se le dé continuidad al proceso de inscripción a la UNAM, así como el respeto a los tiempos establecidos por la convocatoria, de manera que se garantice el derecho a la educación.

En el pliego petitorio, los aportantes también exigen que se le de atención a aquellos que requieren hacer algunos trámites, tales como:

Cambio de plantel

Cambio de modalidad

Cambio de carrera

Ingreso a una segunda carrera

Cabe recordar que este lunes 27 de julio, la UNAM instaló una Comisión Técnica para la revisión del examen de admisión 2026, hasta que concluya el proceso, las inscripciones de aspirantes seleccionados están detenidas.