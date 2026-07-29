La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que esta semana dará a conocer los resultados de la investigación de la Comisión Técnica sobre el examen de admisión 2026.

Esta misma semana la Comisión formulará una recomendación para que el proceso de ingreso 2026 se apegue a los principios de inclusión y equidad, así como a la ética y a los valores propios de nuestra Universidad. UNAM

La UNAM mencionó que, con sus resultados, la Comisión Técnica hará recomendaciones para garantizar que el examen de admisión sea lo más transparente posible ante los rumores de trampas.

También señaló que los resultados de la investigación tendrán la finalidad de brindar información útil para deslindar responsabilidades sobre presuntas irregularidades.

Comunicado UNAM (UNAM)

Investigación de la Comisión Técnica busca deslindar responsabilidades por el examen de admisión 2026

Al respecto, la UNAM detalló que la Comisión Técnica encargada de investigar el examen de admisión 2026 inició sus labores de forma inmediata, con el propósito de brindar transparencia a la sociedad.

Se informó que el organismo trabajó con la información proporcionada por la administración y también con distintas instancias que propiciaron evidencias relevantes para su análisis.

Una vez que se conozcan los resultados, la Comisión Técnica propondrá opciones a futuro y ahondará en la investigación de lo ocurrido a fin de brindar información útil para deslindar responsabilidades, de ser el caso.

Durante esta revisión, la UNAM decidió suspender temporalmente las inscripciones de este ciclo escolar, hasta que la Comisión Técnica publique sus conclusiones.

UNAM recibe pliego petitorio de aspirantes que piden repetir examen de admisión (Cuartoscuro / Andrea Murcia Monsivais)

¿UNAM repetirá el examen de admisión de 2026?

En redes sociales comenzó a circular un comunicado en el que se aseguraba que la UNAM repetiría el examen de admisión de 2026, en respuesta a los casos de trampa e irregularidades detectadas.

Sin embargo, la propia UNAM desmintió esa información y por ahora no hay ninguna confirmación de que el examen de admisión vaya a repetirse en ninguna modalidad.