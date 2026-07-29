El empresario Ricardo Salinas Pliego acusó que los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias propician la censura y ponen en riesgo la libertad de expresión en México.

A través de redes sociales, Salinas Pliego afirmó que México enfrenta “uno de los peores ataques contra la libertad de expresión” al otorgar al gobierno facultades para decidir qué información puede difundirse.

Nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias promueven la censura, afirma Salinas Pliego

Ricardo Salinas Pliego acusó que los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias dan pie a la censura, al permitir a la autoridad definir qué contenidos son verdaderos o falsos.

Salinas Pliego acusa censura en los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias (Captura de pantalla)

Según Ricardo Salinas Pliego, los nuevos lineamientos vulnerarían el derecho de las personas a decidir qué contenidos consumir.

La afirmación se da en medio de la consulta pública sobre los nuevos lineamientos, que buscan establecer mecanismos para garantizar los derechos de las audiencias y fortalecer las obligaciones del radio y televisión.

Respecto al tema, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) detalló que deben realizarse ajustes, pues existen puntos ambiguos.

Hasta el momento, los lineamientos permanecen en consulta pública y no han entrado en vigor. El posicionamiento de Salinas Pliego se suma al debate sobre el alcance de las nuevas reglas.