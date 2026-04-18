El magistrado de la Sala Superior del TEPJF, Felipe de la Mata Pizaña, advirtió los riesgos de no ajustar las fechas de votación previstas en la reforma al Poder Judicial de cara a las elecciones de 2027.

“Por el bien de México, hay que separar la elección judicial de la elección política ordinaria. Es lo correcto y es lo que tiene funcionalmente que hacerse” Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del TEPJF

Según el magistrado, podría darse “una tormenta perfecta” si las elecciones para elegir al Poder Judicial coinciden con las votaciones políticas de legisladores federales y gobernadores estatales.

Proceso Electoral del Poder Judicial Federal (Carlos Sánchez Colunga)

Unir la elección judicial con la elección política ordinaria implicaría riesgos de legitimidad: TEPJF

Durante su participación en el panel “Elecciones del Poder Judicial: Avances y Retos”, el magistrado llamó a mejorar el diseño legislativo de la reforma judicial antes de que el proceso avance.

Desde el TEPJF, De la Mata señaló que el modelo actual presenta fallas estructurales en temas como:

Reglas de campaña

Diseño de boletas

Fiscalización

Capacitación

Geografía electoral

Requisitos de selección de candidaturas

Sobre esto, el magistrado advirtió que estas deficiencias podrían generar impugnaciones por violaciones a los principios de equidad, e incluso abrir la puerta a la nulidad de elecciones.

Finalmente, sostuvo que, “por el bien de México”, es necesario separar la elección judicial de la elección política ordinaria pues, aunque el INE puede llevar el proceso, el costo en términos de legitimidad podría ser alto.

Magistradas piden mejores condiciones para decidir y paridad como eje de la justicia

En el panel también participaron magistradas de las salas regionales Xalapa, Ciudad de México y Guadalajara, quienes coincidieron en que el reto central en 2027 es garantizar mejores condiciones para que la ciudadanía pueda decidir.

Subrayaron que la reciente elección de juzgadores representa un cambio histórico para la paridad en la justicia mexicana, pero insistieron en que esta debe entenderse como un principio estructural.