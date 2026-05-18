La presidenta Claudia Sheinbaum propuso aplazar las elecciones del Poder Judicial para 2028.

Desde su conferencia del Pueblo este 18 de mayo, Claudia Sheinbaum señaló que este proceso podría aplazarse un año de lo planteado en la reforma al Poder Judicial.

“Vamos a hacer una propuesta para enviar al Congreso para mover la elección al Poder Judicial al 2028 con algunas características especiales” Claudia Sheinbuam

Por su parte, Luisa María Alcalde, consejera Jurídica de la Presidencia aseguró que esta propuesta de reforma constitucional obedece a la cantidad de cargos que deben elegirse.

Asimismo, compartió las “características especiales” que presenta la nueva propuesta de reforma para poder llevar las elecciones del Poder Judicial en comicios posteriores.

Sheinbaum envía propuesta de reforma para posponer elección del Poder Judicial hasta 2028

Claudia Sheinbaum compartió que se preparó una iniciativa de reforma constitucional para posponer las elecciones del Poder Judicial al 2028 para presentar ante el Congreso.

“Estamos enviando la propuesta al Congreso para que tengan una sesión extraordinaria para mover la elección a 2028 con alguna características” Claudia Sheinbaum

De acuerdo con la presidenta, la nueva propuesta obedece al análisis realizado por Luisa Alcalde, así como de la facilidad para la ciudadanía.

Esto al considerar que, de realizarse en 2027 la elección al Poder Judicial, los ciudadanos deberían acudir a dos casillas diferentes; además de la cantidad de cargos a elegir.

“Hicimos una evaluación que le encargué a Luisa María (Alcalde) desde que entró y ella me sugirió que era importante mover la elección al 28 dada la cantidad de puestos que se van a elegir en el 27” Claudia Sheinbaum

La propuesta para el cambio de fecha de la elección al Poder Judicial

Por su parte Luisa Alcalde presentó los cambios que se presentan en la iniciativa de reforma constitucional para la nueva fecha de la elección al Poder Judicial.

Esta iniciativa plantea cambiar la fecha y mover las elecciones de jueces y magistrados de 2027 al domingo 4 de junio de 2028.

Sin embargo, se resalta que las elecciones judiciales posteriores “seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios para renovar las vacantes que vayan generando”.

Asimismo, resaltó que este cambio se debe a la cantidad de cargos de elección popular que deben elegirse en las próxima elecciones 2027 a nivel federal y estatal, aunados a los cargos del Poder Judicial.

Estos son:

4 magistrados electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

463 magistrados de Tribunales Colegiados de circuito

385 jueces de Distrito

424 magistrados y 2 mil 831 jueces de los Poderes Judiciales locales de 25 estados

Otros de los cambios que se plantean en esta iniciativa son: