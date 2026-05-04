El Partido de la Revolución Democrática (PRD) logró mantener su registro como partido político en la Ciudad de México (CDMX), en el marco de las elecciones 2027.

Así lo determinó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien le validó el registro como partido político del 22 de octubre de 2024.

TEPJF valida registro del PRD como partido político en CDMX

El TEPJF validó la sentencia de la sala regional que permite al PRD mantener su registro como partido político en la CDMX.

La sentencia fue validada con 2 votos a favor de los magistrados María Cecilia Guevara y Herrera e Itzel Mendoza Aragón; así como 1 voto en contra del magistrado José Luis Ceballos Daza.

Esto luego de que la ex diputada Polimnia Romana Sierra solicitara la revisión del caso ante los “intentos por despojarnos de la personalidad jurídica” que se le otorgó al PRF en la Sala Superior en octubre de 2024.

Con esta sentencia, el PRD iniciará los trabajos para prepararse para las elecciones 2027, donde se elegirán alcaldes y diputados en la capital del país.

IECM debe reconocer el registro del PRD en CDMX

El PRD en la CDMX solicitó al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) acatar la instrucción del TEPJF de reconocer su registro como partido político.

Ante la sentencia, el IECM, quien solicitó la validación de los documentos del partido, señaló que se debía tener por válida e idónea la documentación del partido.

Además, pidió el registro de las personas integrantes de los órganos internos del PRD CDMX “con base en lo razonado en la ejecutoria del tribunal local”, lo que consideraron un intento de despojarlos del registro.