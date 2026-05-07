Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, presentó la propuesta para que la elección del Poder Judicial se realice hasta 2028 y no en los comicios de 2027.

En entrevista con López Dóriga, el diputado Ramírez Cuéllar defendió que el cambio de la elección judicial para 2028 es necesario para redefinir campañas y mejorar los filtros de los candidatos.

Ramírez Cuéllar propone cambio de elección judicial para 2028; busca redefinir campañas y filtros de candidatos

Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que posponer la elección judicial para junio de 2028, es una medida necesaria que busca mejorar la calidad y transparencia del proceso electoral.

Ramírez Cuéllar defiende elección judicial en 2028 para redefinir campañas y candidatos (Alfonso Ramírez Cuéllar vía X)

Uno de los argumentos centrales de Ramírez Cuéllar es evitar que la elección judicial se vea “contaminada” por las elecciones intermedias, donde los partidos políticos son los protagonistas.

El cambio de la elección judicial en 2028 busca poner énfasis en tres principales puntos:

Reducción y selección de candidatos: Un número menor de finalistas permitiría a la ciudadanía tener un mayor conocimiento de sus trayectorias, experiencia y desempeño previo como abogados o funcionarios judiciales Certificación y filtros: El proyecto busca establecer mecanismos para certificar a los candidatos a jueces y magistrados, reforzando los filtros de selección para asegurar que lleguen los perfiles más idóneos Reglas claras de campaña: Se pretende definir con precisión las reglas de las campañas electorales para garantizar un proceso más limpio, transparente y de mayor calidad

Dado que en 2027 se llevará a cabo una de las elecciones más grandes de la historia, Alfonso Ramírez Cuéllar argumenta que posponer y separar la elección judicial es vital para gestionar la “masificación electoral”.