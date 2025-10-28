Durante la conferencia ofrecida por Omar García Harfuch en San Lázaro el pasado 27 de octubre, dos diputadas protagonizaron una disputa por un lugar junto al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El secretario de seguridad respondía preguntas tras su comparecencia ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, cuando se observó un peculiar intercambio.

El momento en que diputadas se pelean lugar junto a Omar García Harfuch

Dos diputadas federales de Morena protagonizaron una poco discreta pelea por el lugar junto a Omar García Harfuch, en plena conferencia de prensa.

Se trata de las diputadas:

Gabriela Jiménez Godoy, vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados

Jessica Saiden Quiróz, diputada por el estado de Yucatán

Ambas diputadas se disputaron un espacio en el costado izquierdo del secretario, luego de que Ricardo Monreal pidiera a Jiménez colocarse en dicho espacio.

Sin embargo, la diputada Saiden no quiso ceder el lugar, por lo que Gabriela Jiménez intentó colocarse entre la diputada yucateca y Omar García Harfuch sin lograr hacerse espacio.

Disputa de diputadas por estar cerca de @OHarfuch



La vicecoordinadora de los diputados de Morena, Gabriela Jiménez no pudo colocarse al lado izquierdo de Harfuch, como le pidió el coordinador @RicardoMonrealA , porque Jessica Saiden no quiso quitarse.



La cara de Monreal cuando… pic.twitter.com/M1PPRJqHr0 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) October 28, 2025

Luego de ver que no se movería, la vicecoordinadora decidió regresar a su lugar a un lado de Ricardo Monreal, a quien le contó lo sucedido; el titular de la Jucopo no pudo evitar reír ante el enfrentamiento.

Disputa entre diputadas por Omar García Harfuch llega a redes con fotos y videos

Luego de la conferencia de Omar García Harfuch en la Cámara de Diputados, las diputadas de Morena continuaron su disputa en redes sociales.

Y es que ambas comenzaron a publicar fotografías de la participación de García Harfuch en la Jucopo, donde se les podía ver muy cerca del secretario.

Jessica Saiden cambió su foto de portada en X, donde se le ve justo a un lado de Omar García Harfuch en la conferencia; asimismo, compartió varias fotografías tomadas durante su comparecencia.

Jessica Saiden y Omar García Harfuch (Jessica Saiden/ X)

Por su parte, Gabriela Jiménez publicó en historias de Instagram una selfie con García Harfuch que fue republicada por el secretario, así como otros videos y fotos donde se les ve cerca.