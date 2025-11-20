¿Quién es Miguel Santiago Reyes Hernández? Se trata del secretario de Finanzas de Veracruz que fue confrontado por el diputado local del PRI, Héctor Yunes.

Dada su relevancia en el estado de Veracruz y reciente discusión con Héctor Yunes, te contamos más detalles de Miguel Santiago Reyes Hernández.

¿Quién es Miguel Santiago Reyes Hernández?

Miguel Santiago Reyes Hernández es el actual secretario de Finanzas de Veracruz, quien asumió el puesto tras la salida de José Luis Lima Franco por decisión de la gobernadora electa Rocío Nahle.

El arribo del funcionario al puesto estatal se dio en medio de la transición política, cuando la gobernadora definió ajustes internos que lo llevaron al puesto en la administración local.

Miguel Santiago Reyes Hernández (Especial)

La cercanía de Miguel Santiago Reyes Hernández con Rocío Nahle fue determinante para su nombramiento, debido a que se reporta que la gobernadora lo eligió por ser de su círculo de confianza.

La cercanía del secretario de Finanzas de Veracruz con la actual mandataria se generó años atrás, cuando el funcionario trabajó en la CFE y la gobernadora era secretaria de Energía federal.

En noviembre de 2025, Miguel Santiago Reyes Hernández fue encarado por Héctor Yunes en el Congreso local, pues el diputado lo acusó de opacidad, pero el funcionario defendió las finanzas estatales.

¿Cuántos años tiene Miguel Santiago Reyes Hernández?

A pesar de que Miguel Santiago Reyes Hernández ha ocupado diversos cargos en la administración pública estatal y federal, no hay información oficial publicada sobre cuántos años tiene.

¿Quién es la esposa de Miguel Santiago Reyes Hernández?

No hay registros públicos ni menciones en medios en los que se hable de su vida personal de Miguel Santiago Reyes Hernández.

¿Cuántos hijos tiene Miguel Santiago Reyes Hernández?

No hay información sobre el entorno personal del secretario de Finanzas de Veracruz, Miguel Santiago Reyes Hernández.

¿Qué estudió Miguel Santiago Reyes Hernández?

En lo que respecta a la formación académica de Miguel Santiago Reyes Hernández, en perfiles curriculares de consulta pública se establece que el secretario estudió lo siguiente:

Licenciado en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Maestría en Economía por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP)

Doctorado en Economía por la UDLAP

¿En qué ha trabajado Miguel Santiago Reyes Hernández?

En cuanto a la experiencia laboral que ha desarrollado Miguel Santiago Reyes Hernández, los datos curriculares señalan que ha trabajado en estos cargos:

Académico de la Universidad Iberoamericana (2006 a 2020)

Director del Departamento de Ciencias Sociales y Director del Observatorio de Salarios

Coordinador de la Red de Pobreza de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina

Coordinador del Área de Pobreza del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad

Director General de CFEnergía y CFE International

Miguel Santiago Reyes Hernández fue encarado por Héctor Yunes durante su comparecencia

El 19 de noviembre de 2025, en el marco de la glosa del informe de gobierno en el Congreso de Veracruz, Héctor Yunes encaró a Miguel Santiago Reyes Hernández, secretario de Finanzas de Veracruz.

La sesión en la que el funcionario estatal ofrecía su comparecencia, se vio interrumpida cuando el diputado le reclamó de forma aireada debido a que se le negó una segunda intervención.

Ante el rechazo

para continuar con su participación en la comparecencia del funcionario, Héctor Yunes se levantó de su curul y encaró directamente al funcionario con gritos e insultos.

El enfrentamiento escaló hasta amenazas verbales y empujones contra un empleado del Congreso, mientras Miguel Santiago Reyes Hernández se mantuvo en su postura de defensa de las finanzas.