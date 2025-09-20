Bertha Osorio Ferral, diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), presentó una iniciativa por la que propone eliminar la tesis como requisito de titulación.

De igual forma, la propuesta busca eliminar el examen profesional u otros proyectos especiales con los que se condiciona la adquisición del título de la o el estudiante.

En su lugar, la diputada de Morena busca que el único requisito de titulación sea acreditar todas las materias y créditos del plan de estudios de la carrera que se haya cursado.

La tesis ya no será requisito de titulación si se aprueba esta iniciativa de Morena

La diputada de Morena, Bertha Osorio Ferral, presentó una iniciativa para reformar el artículo 14 de la Ley General de Educación Superior, con la que propone la eliminación de la tesis como requisito de titulación.

Al defender su iniciativa, la diputada de Morena dijo que estos trámites son un obstáculo innecesario que interfieren en la vida laboral y desmotivan a muchos egresados.

Solicitó que la titulación sea automática al acreditar todas las materias, no obstante, la propuesta aún genera dudas porque su iniciativa no distingue entre carreras ni áreas de conocimiento.

En caso de aprobarse, esta iniciativa de Morena podría causar que las instituciones fortalezcan sus evaluaciones internas durante la carrera, lo que aumentaría aún más la exigencia para los estudiantes.