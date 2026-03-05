La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, protagonizó un extraño e incómodo momento en plena sesión por culpa de su celular.

Lo anterior debido a que cuando la ministra tomó palabra para una intervención, su teléfono móvil se activó por accidente y comenzó a reproducir un raro sonido y una famosa canción.

Cabe destacar que el momento que vivió Loretta Ortiz, no es el primer incidente de ese tipo ocurrido en la SCJN, pues meses atrás el personal del salón de plenos habría confundido el himno nacional.

Loretta Ortiz protagonizó incómodo momento por culpa de su celular

Durante la sesión del pleno del SCJN celebrada el miércoles 4 de marzo, se vivió un incómodo momento por culpa del teléfono celular de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Así ocurrió durante los últimos minutos de la sesión, cuando la ministra solicitó la palabra pero fue interrumpida por un extraño sonido que se reprodujo en su dispositivo móvil.

En la transmisión oficial de los trabajos a través del canal de YouTube de la SCJN, se pueden escuchar lo que parecen gritos de una mujer, mismos que se oyeron por el micrófono de la ministra.

Ante ello, Loretta Ortiz tomó su teléfono para silenciarlo y aun cuando sí lo consiguió por instantes, poco después volvió a sonar ahora con la canción They don’t Care About Us de Michael Jackson.

Desconcertada, le pidió ayuda al ministro Giovanni Azael Figueroa Mejía, quien tomó el teléfono y se lo entregó a personal de la SCJN para que se lo llevara del salón de plenos.

Música ya había interrumpido una sesión de la SCJN

Cabe destacar que el incómodo momento que vivió Loretta Ortiz por culpa de su celular, no es el primer incidente que se ha registrado en el salón de plenos de la SCJN.

El 24 de octubre de 2025, al concluir el informe del Tribunal Electoral en la SCJN y dar paso a la entonación del himno nacional, comenzó a sonar "Qué precio tiene el cielo" de Marc Anthony.

Por el más reciente incidente, hasta el cierre de esta nota, ni la ministra, ni la SCJN, han ofrecido una explicación por lo ocurrido con el teléfono celular que comenzó a sonar en plena sesión.