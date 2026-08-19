Un juez federal admitió un amparo indirecto a favor de Danna Yanina, la joven de 18 años acusada de participar en el feminicidio de la menor Dafne Zapata en una academia militarizada de Tamaulipas.

Esta medida legal suspende el proceso penal actual para que la justicia federal analice posibles violaciones a los derechos fundamentales y errores en la vinculación a proceso.

Aunque Danna Yanina permanecerá en prisión preventiva, la defensa sostiene que existen graves irregularidades en la investigación realizada por las autoridades locales que serán analizadas en la audiencia con el juez federal el 30 de septiembre.

Juez federal admite amparo indirecto a favor de Danna Yanina por presuntas violaciones a sus derechos

La defensa de Danna Yanina promovió un amparo indirecto que fue admitido por un juez federal, en respuesta a presuntas irregularidades en el proceso penal por el caso de Dafne Zapata.

La demanda de amparo consta de 92 páginas más diversos anexos. En estos documentos, la defensa detalla minuciosamente las violaciones a los derechos fundamentales que, aseguran, Danna Yanina ha sufrido desde el inicio de la investigación.

Madre de Danna Yanina acusa irregularidades tras investigación del caso Dafne Zapata (Danna Yanina / FB)

Los abogados alegan que no existen pruebas directas ni elementos técnicos que acrediten la participación de la joven en el feminicidio de Dafne Zapata.

También denuncian que fue víctima de tratos crueles e intimidación dentro de la academia, y que las autoridades locales han sido omisas al no integrar declaraciones de otros adultos presentes el día de los hechos.

La decisión de los abogados de Danna Yanina de acudir a la justicia federal surgió tras considerar que en el ámbito local (Tamaulipas) existe un estancamiento.

Señalaron que una apelación presentada previamente contra la vinculación a proceso no ha sido enviada a la segunda instancia por la jueza de control, a pesar de haber sido interpuesta con anticipación.

¿Qué pasará con el proceso de Danna Yanina por el feminicidio de Dafne Zapata tras amparo?

El juez federal concedió una suspensión a Danna Yanina, lo que significa que el proceso penal en el estado de Tamaulipas queda pausado.

El proceso no podrá superar la etapa intermedia hasta que el juez federal determine si la resolución de vincularla a proceso estuvo apegada a derecho o si existieron violaciones procesales que deban subsanarse.

Es importante destacar que la admisión del amparo y la suspensión no implican la libertad inmediata de Danna Yanina ni una declaración de su inocencia.

La joven continuará en prisión preventiva en el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Altamira mientras se resuelve el juicio de amparo.

Se ha programado una audiencia constitucional con el juez federal para el 30 de septiembre, donde se revisarán los argumentos de fondo del caso.