El caso Paloma Nicole impulsa Ley Nicole. Esto dice la propuesta para controlar cirugías estéticas en menores.

La muerte de Paloma Nicole, de 14 años de edad, por someterse a una cirugía estética en Durango ha tenido repercusión en la Cámara de Diputados.

Esto dice la propuesta para la Ley Nicole tras el caso de Paloma Nicole

En la Cámara de Diputados se presentó la Ley Nicole para regular cirugías estéticas en menores.

La propuesta fue lanzada por el diputado Gerardo Villareal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y consiste en que:

La Secretaría de Salud emita una Norma Oficial Mexicana (NOM) donde se especifiquen los criterios clínicos y sanitarios para ese tipo de cirugías

Se adicionen dos párrafos al artículo 272 Bis 1 de la Ley General de Salud

Adicionar los artículos 47 y 49 de la Ley General de Educación Superior

En todo momento se deberá observar el principio de interés superior de la niñez en procedimientos de cirugía plástica estética

Que haya valoraciones médicas, dictámenes psicológicos, además del asentimiento del menor según su madurez y el consentimiento de los padres

Por su parte, la senadora Margarita Valdéz de Morena, que representa a Durango, también presentará una iniciativa para prohibir las cirugías plásticas en menores de edad.

Contrario a la propuesta del PVEM, la ley buscaría que se prohíba por completo las cirugías aunque exista autorización de los padres .

Cirugía plástica (Unsplash)

El caso de Paloma Nicole, adolescente que murió por una cirugía plástica

El pasado 20 de septiembre 2025, Paloma Nicole murió en Durango tras ser sometida a una cirugía plástica.

De acuerdo con los reportes, Paloma Nicole entró a una clínica de Santa María por problemas respiratorios.

Sin embargo, Carlos Arellano, padre de Paloma Nicole, realizó una denuncia a la fiscalía y solicitó una necropsia.

Esto porque Arellano se enteró que su hija fue sometida a:

Implante mamario

Liposucción

Lipotransferencia de glúteos

El procedimiento quirúrgico lo realizó el cirujano Víctor Manuel Rosales Galindo, actual pareja sentimental de Paloma Escobedo, quien era madre de Paloma Nicole.

Ante tal tragedia, La Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) suspendió al cirujano, mientras analiza si hubo mala praxis.