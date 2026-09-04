La investigación por la muerte del diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar García, quedará bajo la conducción de la Fiscalía General de la República, confirmó el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued.

“La Fiscalía General de la República va a atraer el caso para que se refuerce la investigación” Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz

La decisión busca fortalecer las indagatorias de la Fiscalía de Veracruz tras el hallazgo del legislador sin vida dentro de un vehículo en el municipio de Puente Nacional.

Mientras peritos y agentes ministeriales continúan recabando evidencias en la zona, autoridades estatales expresaron sus condolencias a la familia de Zenyazen Escobar García y aseguraron que las investigaciones seguirán hasta esclarecer las circunstancias del caso.

Gobierno de Veracruz lamenta muerte de Zenyazen Escobar

El secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, lamentó la muerte del diputado federal de Morena Zenyazen Escobar.

A nombre de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, Ricardo Ahued envió el pésame a la familia de Zenyazen Escobar

“Desde aquí a su familia este deceso tan lamentable, que el gobierno que dirige nuestra gobernadora lo lamenta mucho; a su familia, su respeto ante todo, sabemos el dolor que representa”. Ricardo Ahued, secretario de Gobierno de Veracruz

Finalmente, Ricardo Ahued dijo que será más adelante que se den detalles de la muerte Zenyazen Escobar conforme a las investigaciones de la FGR.