La Cámara de Diputados lamentó la muerte del diputado federal de Morena por Veracruz, Zenyanzen Escobar, de quien se investiga si fue un asesinato o suicidio lo ocurrido la mañana de este viernes 4 de septiembre.

Raúl Bolaños Cacho-Cué, nuevo presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, difundió un mensaje ante la noticia.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos”, escribió en redes sociales ante la muerte de Zenyanzen Escobar.

La Cámara de @Mx_Diputados lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Diputado Zenyazen Escobar. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos.



Confiamos en que las instituciones llevarán a cabo una investigación pulcra de los hechos.



Descanse en paz. — Raúl Bolaños-Cacho Cué (@RaulBCCue) September 4, 2026

Cámara de Diputados pide investigación “pulcra” por asesinato de Zenyanzen Escobar

Rául Bolaños Cacho-Cué, nuevo presidente de la Cámara de Diputados, perteneciente al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dijo confiar en las instituciones de justicia y en que llevarán a cabo una “investigación pulcra”.

Es probable que la cuenta de la Cámara de Diputados coloque una esquela como hace normalmente ante muertes de miembros, familiares o personajes relevantes.

Morena en Cámara de Diputados lamenta muerte de Zenyanzen Escobar

Ricardo Monreal, coordinador de diputados federales de Morena, colocó una foto en la que ambos estaban juntos al interior de la Cámara de Diputados.

Monreal habló a nombre de su bancada lamentando la muerte de su compañero.

Con profundo pesar, el Grupo Parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados lamenta el fallecimiento de nuestro compañero Zenyazen Roberto Escobar García, diputado federal por Veracruz.



Zenyazen dedicó su trayectoria al servicio público de Veracruz, desde su labor como… pic.twitter.com/20Zf6aRSnR — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 4, 2026

El coordinador morenista recordó su trayectoria como secretario de Educación en el estado de Veracruz en el sexenio de Cuitláhuac García y recientemente como legislador.

De la misma manera expresó su solidaridad con familiares, seres queridos y equipo de trabajo.

Margarita Zavala, diputada federal del Partido Acción Nacional (PAN) también lamentó al muerte de Zenyanzen Escobar.