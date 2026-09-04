El Gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) pidió a Estado Unidos detener y extraditar a Linda Cristina Pereyra esposa de Genaro García Luna, por lavado de dinero y delincuencia organizada.

La solicitud de extradición de Linda Crisatina Pereyra fue confirmada mediante una solicitud de transparencia del periodista Arturo Ángel a la SRE y publicada en medios como Milenio y Proyecto Puente.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, confirmó que existe la solicitud de extradición y que responde a una investigación “de hace tiempo” de la Fiscalía General de la República (FGR).

La petición de detención y extradición se basa en el artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos.

Señalan a Linda Cristina Pereyra de red de lavado con la compraron propiedades en Florida

Los motivos por lo que se pidió la detención con fines de extradición de Linda Cristina Pereyra tienen que ver con contratos fraudulentos obtenidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto con los cuales compraron ella y Genaro García Luna propiedades en Florida, Estados Unidos.

De acuerdo con Arturo Ángel, no solo estarían implicados en la red de lavado de dinero el propio exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, sino otros familiares.

Se les señala de haber obtenido recursos por 10 contratos obtenidos de manera fraudulenta en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Los 5.8 millones de dólares recuperados recientemente por el Gobierno de México están relacionados con esos recursos.

Linda Cristina Pereyra tiene nacionalidad estadounidense; solicitud de extradición llega 3 años después de orden de aprehensión

Linda Cristina Pereyra tiene una orden de aprehensión desde octubre de 2023 por parte de la Fiscalía General de la República, no obstante, la solicitud de extradición llega casi tres años después.

La solicitud de extradición de la SRE se habría emitido en este verano de 2026, aunque no se conoce la fecha exacta.