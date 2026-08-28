Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, aclaró si Felipe Calderón aparece en la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sobre la red de desvío y lavado de dinero vinculada con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

“Hasta ahora no, no ha salido ninguno (...) No hay, no está él digamos como receptor de recursos como (...) pero no han salido en la trama de lavado de dinero” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia matutina del viernes 28 de agosto de 2026, Sheinbaum señaló que de acuerdo con la información presentada por la UIF, hasta ahora no se ha identificado a Felipe Calderón como receptor de recursos dentro de la red de desvío y lavado de dinero atribuida a Genaro García Luna y personas vinculadas con la familia Weinberg.

La investigación abarca operaciones realizadas entre 2008 y 2018 y señala presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos y empresas vinculadas con el exsecretario de Seguridad.

Sheinbaum no descarta que Calderón no supiera de otros delitos de García Luna

La presidenta hizo una distinción entre la investigación financiera presentada por la UIF y las actividades delictivas por las que García Luna fue procesado y condenado en Estados Unidos.

Genaro García Luna fue condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con sus vínculos con el narcotráfico, entre ellos la colaboración con integrantes del Cártel de Sinaloa y delitos relacionados con el tráfico de drogas.

Por ello, Sheinbaum señaló que pese a la ausencia del nombre de Felipe Calderón en la investigación de la UIF no permite concluir que el exmandatario desconociera las actividades delictivas de quien fue su secretario de Seguridad.

“Eso no quiere decir que a lo mejor no supiera de sus actividades delictivas cuando fue presidente” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

¿De qué se acusa a García Luna y a la familia Weinberg?

La investigación presentada por la UIF señala una presunta red de desvío y lavado de dinero en la que estarían involucrados Genaro García Luna y personas relacionadas con la familia Weinberg.

Entre las irregularidades señaladas se encuentran:

Presunta simulación en la prestación de servicios.

Participación coordinada de servidores públicos y particulares.

Utilización de empresas fachada, entre ellas NUNVAV, INC.

Celebración de contratos entre el entonces Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) y empresas vinculadas.

De acuerdo con la información presentada, dichos contratos representaron operaciones por alrededor de 403.9 millones de dólares.

Además, entre 2016 y 2017, García Luna habría fondeado un conglomerado de empresas con más de 305 millones de pesos y 27.8 millones de dólares, según la investigación de la UIF.

La familia Weinberg también habría tenido un papel relevante dentro de la estructura corporativa investigada, mediante empresas vinculadas con contratos gubernamentales presuntamente otorgados con sobreprecios.

Según la UIF, estas empresas habrían cumplido, entre otras, las siguientes funciones:

Disimular presuntos sobornos como pagos extraordinarios.

Simular la materialidad de los contratos.

Incrementar el volumen de recursos públicos que podían ser extraídos.

La investigación de la UIF señala que esta red habría generado un importante desvío de recursos públicos de 528 millones de pesos y 727.9 millones de dólares, así como operaciones financieras vinculadas con García Luna y la familia Weinberg.