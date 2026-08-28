Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio detalles sobre el decomiso de las propiedades y cuentas de la familia Weinberg con las que Genaro García Luna estaba vinculado.

Aunque ahora se han podido recuperar 5.8 millones de dólares, es decir, 98.4 millones de pesos, Colmenares confirmó que sí es posible recuperar más dinero de este proceso legal por Genaro García Luna.

UIF busca recuperar más dinero de la red de Genaro García Luna; buscan en todo el mundo

Durante la mañanera del pueblo de hoy 28 de agosto de 2026 con Claudia Sheinbaum, el titular de la UIF informó los pormenores sobre la red de Genaro García Luna con la familia Winberg.

De los fraudes cometidos del 2012 al 2018 cuando Genaro García Luna fue secretario de Seguridad Pública de México, se han recuperado 5.8 millones de dólares.

Sin embargo, la presidenta informó que este mismo día Omar Reyes Colmenares le compartió que sí se puede recuperar más dinero de García Luna generado por fraudes, delitos de narcotráfico, entre otros.

De forma más específica, Colmenares dijo que se trabaja para buscar incluso a nivel mundial todas las propiedades y cuentas de la familia Weinberg con las que García Luna pudo estado inmiscuido.

Sumado a ello, recordó que este dinero pertenece al estado mexicano, por lo que en su momento será devuelto.

“Tenemos un trabajo continuo con las demás dependencias del estado mexicano con el fin de identificar más propiedades o cuentas de la familia Weinberg que pudieran estar en cualquier parte del mundo y poderlas extinguir y poderlas vender para que pasen a ser propiedad y dinero del estado mexicano”. Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF.

El titular de la IUF también dijo, aunque sin ahondar en el tema, que a la actualidad, ya tienen algunas propiedades identificadas, mismas que se darán a conocer una vez que las logren vender.