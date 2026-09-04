Juan Carlos Valencia, alias “El 03”, identificado por autoridades como una figura clave dentro del CJNG, cuenta con una orden de extradición emitida por Estados Unidos, confirmó Omar García Harfuch.

“Sí, tiene orden de extradición también y tiene doble nacionalidad” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también reveló que el presunto nuevo líder del CJNG posee doble nacionalidad, un dato que cobra relevancia en el marco de las investigaciones y los procesos judiciales que enfrenta.

La declaración del secretario Omar García Harfuch se produjo durante un informe sobre acciones recientes contra estructuras del crimen organizado.

Estados Unidos identifica a Juan Carlos Valencia como líder del CJNG

El señalamiento contra Juan Carlos Valencia fue difundido previamente por el Centro Nacional Antiterrorismo de Estados Unidos (NCTC), que lo ubica al frente del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, ocurrida en febrero de 2026.

De acuerdo con información de Omar García Harfuch señaló que “El 03”, como también es conocido Valencia González, es requerido por autoridades estadounidenses y enfrenta una orden de extradición, además, su doble nacionalidad representa un elemento relevante dentro del caso.

Ronald Johnson destaca recompensa por Juan Carlos Valencia (Especial)

Juan Carlos Valencia González, también identificado por Estados Unidos como “El Pelón”, nació en Santa Ana, California, en septiembre de 1984; el gobierno estadounidense lo señala como hijo de Rosalinda González Valencia y ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita su captura.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) también lo incluyó entre los principales fugitivos del CJNG y en agosto de 2026 anunció nuevas acusaciones y recompensas contra integrantes de alto nivel de la organización.