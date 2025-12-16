México y Estados Unidos firmaron el acuerdo bilateral nombrado Acta 333 con el objetivo de atender la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

El Acta 333 buscaría ponerle fin permanente a la crisis de agua que se ha dado en las comunidades fronterizas; te damos todos los detalles sobre este tratado entre México y Estados Unidos.

En esto consiste el Acta 333 y así afectará la relación México–Estados Unidos

El Acta 333 es un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos dentro del marco del Tratado de Aguas de 1944 que busca avanzar en la cooperación sobre el problema sanitario del río Tijuana y sus aguas residuales.

De acuerdo con la información, el Acta 333 fortalecerá la relación México–Estados Unidos, pues este tema había sido un problema desde hace años que provocó el cierre de playas de California.

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos dio a conocer que se firmó con el gobierno de México un acuerdo bilateral con las siguientes acciones:

Planear un infraestructura hidráulica eficiente para Tijuana en los próximos seis meses

Construcción de una cuenca de sedimentos en el Cañón del Matadero antes de la temporada de lluvias de 2026-2027

Iniciar la obra de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria con fecha límite en diciembre de 2028

En el Acta 333 quedó estipulado que Estados Unidos no destinará fondos adicionales a las obras que realizará el gobierno de México, pues el acuerdo es que México construya, opere y mantenga su infraestructura.

Con la firma del Acta 333 y los acuerdos sobre el Tratado de Aguas de 1994, se espera apaciguar las amenazas de Estados Unidos sobre aumentar un 5% los aranceles a México .