El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) defiende apoyo en la Marcha del Tigre, pero rechaza acarreos pues asegura que solo se trató de una ayuda con transporte.

De acuerdo con lo que se dio a conocer, 45 mil maestros llegaron al Zócalo de la CDMX para mostrar su apoyo a la 4T y a Claudia Sheinbaum.

SNTE niega que hubo acarreados en la Marcha del Tigre y asegura que el transporte solo fue un apoyo

El secretario general de la SNTE, Alfonso Cepeda Salas, reveló que 45 mil maestros acudieron a la celebración por los 7 años de transformación.

Alfonso Cepeda Salas secretario general del SNTE (* agendapropia.mx)

Alfonso Cepeda Salas negó que se hayan tratado de acarreados y que simplemente fueron apoyados con transporte, ya que ellos asumieron el costo de los camiones en los que se movilizaron.

El secretario general de la SNTE aseguró que no se obligó a nadie y que los maestros fueron libres de elegir si querían ir a la Marcha del Tigre.

Alfonso Cepeda Salas destacó que no fue parte de una cuota obligatoria y que la participación de los maestros fue libre.

“No, es libre. No se obliga a nadie (…) Sí, claro (se les puso transporte)” Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la SNTE

Alfonso Cepeda Salas destacó que los 45 mil maestros llegaron de los estados aledaños nada más.

“45 mil compañeros, llegaron desde las dos de la mañana, aquí en los estados aledaños nada más. la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, el Valle de Toluca y de Tlaxcala y algunos de Puebla” Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la SNTE

SNTE niega que hubo acarreados en la Marcha del Tigre (Tomada de video)

SNTE asegura que su presencia en el Zócalo fue para corresponder el apoyo que han recibido de la 4T

De acuerdo con Alfonso Cepeda Salas, los maestros de la SNTE solo querían corresponder al apoyo que han recibido de la 4T y lo bien que los han tratado.

“Tenemos que corresponderle al gobierno de la 4T, lo bien que nos ha tratado. En el mundo somos ejemplo de cómo en la pandemia estuvo pendiente de nosotros el presidente López Obrador y tuvimos en el primer año de la doctora una excelente respuesta salarial” Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la SNTE

Alfonso Cepeda Salas destacó que confían que el próximo año haya un aumento salarial para los maestros, como lo fue para el salario mínimo.

“Esperamos que el próximo año podamos llegar al mismo nivel que el salario mínimo, que es del 13 ciento” Alfonso Cepeda Salas, secretario general de la SNTE

Cabe recordar que el 15 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum informó un incremento salarial del 9 por ciento para los docentes.