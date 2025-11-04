Un testigo protegido de la investigación contra el huachicol fiscal en México mencionó que el senador Adán Augusto López estuvo involucrado en la red durante 2018 y 2024.

La información indica que el testigo protegido relató que un almirante de Tampico le confirmó que el dueño del recinto fiscal 289 tenía una muy buena amistad con Adán Augusto López.

Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. (Galo Cañas Rodríguez/Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con los reportes, uno de los testigos protegidos en la investigación del huachicol fiscal habría mencionado a Adán Augusto López como amigo de miembros de esta red.

Principalmente, Adán Augusto López sería “amigo” del dueño del recinto fiscal 289 que se ha ligado con los casos de huachicol, sin embargo, el senador no sería el único involucrado.

La declaración del testigo protegido apunta que la Adán Augusto López pudo estar involucrado en la red de huachicol fiscal entre 2018 y 2024, además de altos mandos de la Secretaría de Marina.

Cabe mencionar que en las declaraciones de diversos testigos protegidos se ha mencionado a funcionario del estado de Tamaulipas y de las aduanas del norte de México.