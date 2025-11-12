El senador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López, admitió conocer al empresario ligado al huachicol fiscal que es investigado por autoridades.

Se trata de Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Industrial, de quien Adán Augusto López dijo conocer desde hace más de 5 años, debido a que es uno de los empresarios navieros más importantes de México.

Adán Augusto admite conocer a Juan Pablo Vega Arriaga, empresario ligado al huachicol fiscal

El medio Latinus dio a conocer que el empresario Juan Pablo Vega Arriaga, propietario de Naviera Industrial, estaría siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de huachicol fiscal.

Según la información, Bancomext concedió créditos por 21 millones de dólares a Naviera Integral de Juan Pablo Vega Arriaga, mientras esta ya era investigada por la FGR por huachicol fiscal.

Al respecto, el senador Adán Augusto López reconoció que sí conoce, desde hace “5 o 6 años”, al empresario Juan Pablo Vega Arriaga.

Según manifestó el legislador morenista, lo conoce por lo contratos que Naviera Integral mantendría con Pemex.

No obstante, señaló que dichos acuerdos entre la empresa de Juan Pablo Vega Arriaga y Pemex viene de sexenios atrás, y no solo desde 2018.

Al respecto, Adán Augusto López insistió en que conoce a Juan Pablo Vega Arriaga por ser el empresario que posee a la empresa naviera “más importante del país”.

“Somos conocidos desde hace 5 o 6 años. Es un empresario a quien conozco porque mantiene negocios con Pemex, contratos no desde hace uno o dos sexenios, desde hace muchos más tiempo. Es uno de los empresarios que tiene una de las navieras más importantes, si no es que la más importante del país” Adán Augusto López

En este sentido, Adán Augusto López no refirió tener algún otro vínculo con el empresario naviero, tras la información revelada por el diario latinus.